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4 октября 2017, 15:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

Адмирал одержал победу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с Трактором. Увеличить
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Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Уже на третьей минуте счёт открыл Рикард Йюнге, а через некоторое время Алексей Кручинин отличился в меньшинстве, увеличив преимущество «Трактора». Во второй двадцатиминутке Владимир Бутузов отыграл одну шайбу, а в концовке третьего периода Дмитрий Саюстов сравнял счёт. В овертайме победную точку поставил Владимир Ткачёв.

4.10.2017 12:30 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 3:2 ОТ Трактор
(0:2, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Александр Андриевский Анвар Гатиятулин
Вратари
Игорь Бобков Василий Демченко
1-й период
Рихард Гюнге (П. Щехура, М. Якуценя) 02:29
Игорь Исаев 09:42
Алексей Кручинин 11:40
18:48 Самвел Мнацян
Артем Пеньковский 18:48
2-й период
28:44 Джеймс Райт
Александр Рыбаков 33:06
36:48 Владимир Бутузов
3-й период
49:51 Шейон Моррисонн
56:52 Дмитрий Саюстов (Р. Саболич, А. Земченок)
Максим Якуценя 59:54
Овертайм
61:15 Владимир I Ткачев (Дж. Блум)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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