«Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»
«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».
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Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:2 ОТ.
Уже на третьей минуте счёт открыл Рикард Йюнге, а через некоторое время Алексей Кручинин отличился в меньшинстве, увеличив преимущество «Трактора». Во второй двадцатиминутке Владимир Бутузов отыграл одну шайбу, а в концовке третьего периода Дмитрий Саюстов сравнял счёт. В овертайме победную точку поставил Владимир Ткачёв.
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Игорь Бобков
|Василий Демченко
|1-й период
|Рихард Гюнге (П. Щехура, М. Якуценя)
|02:29
|Игорь Исаев
|09:42
|Алексей Кручинин
|11:40
|18:48
|Самвел Мнацян
|Артем Пеньковский
|18:48
|2-й период
|28:44
|Джеймс Райт
|Александр Рыбаков
|33:06
|36:48
|Владимир Бутузов
|3-й период
|49:51
|Шейон Моррисонн
|56:52
|Дмитрий Саюстов (Р. Саболич, А. Земченок)
|Максим Якуценя
|59:54
|Овертайм
|61:15
|Владимир I Ткачев (Дж. Блум)
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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