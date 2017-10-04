«Адмирал» отыгрался с 0:2 и в овертайме победил «Трактор»

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Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Уже на третьей минуте счёт открыл Рикард Йюнге, а через некоторое время Алексей Кручинин отличился в меньшинстве, увеличив преимущество «Трактора». Во второй двадцатиминутке Владимир Бутузов отыграл одну шайбу, а в концовке третьего периода Дмитрий Саюстов сравнял счёт. В овертайме победную точку поставил Владимир Ткачёв.