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4 октября 2017, 14:06 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Гол Зака Юйэня принес «Куньлуню» победу над «Ладой» в матче КХЛ

Китайский «Куньлунь» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Китайский Куньлунь одержал победу над тольяттинской <span class=error>Ладой</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Куньлуня». В составе победителей шайбы забросили Кори Кейн (18-я минута) и Зак Юйэнь (32). У гостей отличился Чарлз Геноуэй (17).

В следующем матче «Куньлунь» 6 октября примет магнитогорский «Металлург», в этот же день «Лада» сыграет в гостях с «Адмиралом» из Владивостока.

4.10.2017 10:30 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Куньлунь 2:1 Лада
(1:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Майк Кинэн Артис Аболс
Вратари
Магнус Хелльберг Антон Красоткин 58:29 (А. Красоткин 59:34)
1-й период
07:00 Жильбер Брюле
Никита Филатов 07:00
14:58 Джо Брэйден
15:08 Йоонас Ярвинен
Чарльз Геноуэй 16:09
17:00 Кори Кейн (К. Чипчура)
Рафаэль Ахметов 17:42
2-й период
23:46 Артур Кулда
Денис Зернов 25:08
31:39 Юйэнь Зак (А. Поникаровский, П. Воробей)
39:33
3-й период
Денис Зернов 41:25
Денис Зернов 41:25
44:48 Лукас Локхарт
49:41 Артур Кулда
Статистика
12 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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