Гол Зака Юйэня принес «Куньлуню» победу над «Ладой» в матче КХЛ
Китайский «Куньлунь» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в среду в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Куньлуня». В составе победителей шайбы забросили Кори Кейн (18-я минута) и Зак Юйэнь (32). У гостей отличился Чарлз Геноуэй (17).
В следующем матче «Куньлунь» 6 октября примет магнитогорский «Металлург», в этот же день «Лада» сыграет в гостях с «Адмиралом» из Владивостока.
|4.10.2017 10:30
|Регулярный чемпионат
|Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
|Майк Кинэн
|Артис Аболс
Вратари
|Магнус Хелльберг
|Антон Красоткин 58:29 (А. Красоткин 59:34)
|1-й период
|07:00
|Жильбер Брюле
|Никита Филатов
|07:00
|14:58
|Джо Брэйден
|15:08
|Йоонас Ярвинен
|Чарльз Геноуэй
|16:09
|17:00
|Кори Кейн (К. Чипчура)
|Рафаэль Ахметов
|17:42
|2-й период
|23:46
|Артур Кулда
|Денис Зернов
|25:08
|31:39
|Юйэнь Зак (А. Поникаровский, П. Воробей)
|39:33
|3-й период
|Денис Зернов
|41:25
|Денис Зернов
|41:25
|44:48
|Лукас Локхарт
|49:41
|Артур Кулда
Статистика
|12
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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