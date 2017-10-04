Гол Зака Юйэня принес «Куньлуню» победу над «Ладой» в матче КХЛ

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Встреча, прошедшая в среду в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Куньлуня». В составе победителей шайбы забросили Кори Кейн (18-я минута) и Зак Юйэнь (32). У гостей отличился Чарлз Геноуэй (17).

В следующем матче «Куньлунь» 6 октября примет магнитогорский «Металлург», в этот же день «Лада» сыграет в гостях с «Адмиралом» из Владивостока.