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4 октября 2017, 13:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игроки «Северстали» решили сами оплатить штраф Гулявцева за критику судей

Игроки «Северстали» решили сами оплатить штраф, который получил главный тренер команды Александр Гулявцев за критику судей.

Игроки <span class=error>Северстали</span> решили сами оплатить штраф который получил главный тренер команды Александр <span class=error>Гулявцев</span> за критику судей. Увеличить
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Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на капитана команды Дмитрия Кагарлицкого.

После гостевого матча с «Салаватом Юлаевым» Гулявцев раскритиковал работу судейского корпуса, отметив, что в матче со СКА у его команды было в четыре раза больше штрафных минут, а также сказав, что его клубу бесполезно писать запросы по решениям судей в КХЛ, потому что там их «выкинут в урну». За эти слова лига оштрафовала Гулявцева на 300 тыс. рублей. По информации издания, «Северсталь» взяла на себя треть штрафа, остальное должен был заплатить тренер.

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