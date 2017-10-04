Нижегородский ХК «Торпедо» уступил «Йокериту» со счетом 2:4

«Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижегородская область) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

Судьи: А. Кулёв (Уфа), А. Сергеев (Жуковский), Д. Сивов, Н. Новиков (оба — Москва).

«Торпедо»: Галимов; Желдаков — Григорьев, Паршин — Галузин — Столяров; Баранцев — Кундратек, Даугавиньш — Жуков — Тичар; Мамашев — Шуленин, Лазарев — Дугин — Грачёв; Медведев — Фаткуллин, Ураков — Мозер — Веряев.

Голы: 1:0 — О’Нилл (Толванен) — 16:51 (бол.), 1:1 — Столяров (Желдаков) — 17:58, 2:1 — Толванен (Лепистё) — 19:46 (бол.), 3:1 — Хухтала (Регин) — 27:08 (бол.), 3:2 — Фаткуллин (Паршин) — 28:34, 4:2 — Марьямяки (Анттила) — 58:44 (п.в.).

Штраф: 2:10 (Галузин — 4, Медведев, Мозер, командный штраф — 2).

«Мы здорово играли “пять на пять”, ребята выполняли все наши указания. Первый период нас так “приняли”: “наглотались” удалений, совершили ошибки в меньшинстве, которые, увы, оказались у нас в воротах. Ошибки, которые мы разбирали. Не хватило концентрации двум-трем нашим защитникам. Но в целом, это тот хоккей, в который мы хотим играть и который будет приносить нам успех», — сказал главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра по итогам игры.

Напомним, что в матче 1 октября нижегородское «Торпедо» пропустило четыре безответные шайбы от ЦСКА.