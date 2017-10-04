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4 октября 2017, 9:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Отставка Кудашова встряхнет «Локомотив». Прогнозы на игровой день КХЛ

СКА повторит рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд.

Хоккейный обозреватель Чемпионата Дмитрий Ерыкалов дал свои прогнозы на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свои прогнозы на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» — «Лада»

Если бы этот матч прошёл в Тольятти, как это было изначально объявлено на сайте лиги, то шансы у команды Аболса ещё бы были. Но, так как игра состоится в Шанхае, и «Ладу» ждёт не самый простой переезд, я ставлю на «Куньлунь», тем более что китайская команда ещё ни разу не проигрывала «Ладе» в истории лиги.

Прогноз Ерыкалова: победа «Куньлуня» в основное время.

«Адмирал» — «Трактор»

С одной стороны, «Трактор» на ходу. Одержано три победы, но все они были добыты исключительно дома. Вдобавок к этому, в матче с «Барысом» у челябинцев были некоторые игровые проблемы. А «Адмирал» после неприятного поражения от «Автомобилиста», когда он упустил победу со счёта 2:0, ожидает серьёзная встряска. Андриевский дико недоволен первым звеном. Думаю, предвидятся перестановки, которые пойдут дальневосточникам на пользу, и у них получится во второй раз в сезоне выиграть у «Трактора».

Прогноз Ерыкалова: «Адмирал» выиграет в основное время.

«Амур» — «Автомобилист»

Можно вспомнить, что в Екатеринбурге команда Крикунова выиграла со счётом 8:1, но тогда «Амур» был в конце тяжёлой выездной серии. Теперь хабаровчане играют дома, и их шансы на успех достаточно велики. Им нужно выправлять ситуацию, и я не думаю, что «Автомобилист» сыграет успешно на канадской коробке «Платинум-Арены», несмотря на то, что у них играет тройка североамериканцев.

Прогноз Ерыкалова: «Амур» победит в овертайме.

«Салават Юлаев» — СКА

У «Салавата» возникли достаточно неожиданные проблемы с атакой. В матче с «Югрой» только первое звено создавало какую-то опасность, да и то, в основном, в большинстве. «Югра» во многом съела уфимскую атаку. СКА будет играть в другом ключе, он будет давить, и возможность для взятия ворот у подопечных Эркки Вестерлунда будет ещё меньше. Да, команда у финского специалиста нестабильная, и она может чередовать неудачные матчи с успешными, но я не думаю, что «Салават» остановит СКА. Будет очередная уверенная победа Питера, «армейцы» повторят рекорд «Авангарда» образца сезона-2010/11 по продолжительности победной серии. Они показывают себя вариативной командой, в которой выстреливают хоккеисты как минимум трёх звеньев.

Прогноз Ерыкалова: победа СКА.

«Ак Барс» — «Югра»

Надо отметить Емелина за то, что он отстроил игру в обороне у ханты-мансийцев. Более сбалансированный хоккей стали показывать хоккеисты «Югры» после отставки Захаркина. Очень грамотно они сыграли в Уфе, но «Ак Барс» сам готов сожрать атаку любой команды, что казанцы и сделали с «Сибирью». На протяжении большей части встречи они не давали поднять сибирякам голову. У «Югры» единственный действительно опасный игрок — это Варфоломеев, и я думаю, что Билялетдинов найдёт возможность его обезвредить. Большой плюс для казанцев так же состоит в том, что у них наконец-то заиграл Владимир Ткачёв.

Прогноз Ерыкалова: «Ак Барс» выиграет в основное время.

«Нефтехимик» — «Авангард»

Омичи сейчас на ходу, они выиграли три матча подряд и наступают на пятки «Ак Барсу». Я не думаю, что разгром в Сочи возведёт в облака подопечных Скабелки, тем более, что у них, в основном, забивали игроки четвёртого звена. Лидерам, например, Петтерссону и Кугрышеву нужно проявлять себя и забивать. Никакой самоуспокоенности не будет. «Нефтехимик» же проиграл в трёх матчах к ряду, и, мне кажется, «Авангард» — это не та команда, которая может подарить первую победу за четыре игры подопечным Андрея Назарова.

Прогноз Ерыкалова: победа гостей.

«Динамо» (Минск) — «Барыс»

Эти команды уже встречались в Астане. Тогда этот матч подавался как противостояние легионеров, и по шайбам, забитым иностранцами, была ничья, но у «Барыса» удачнее сыграл второй легион. Теперь проблема в том, что у астанинцев притормозили и легионеры. Хоть и отметился тот же Доус голом в Нижнекамске, но первая пятёрка выглядит уже не так ярко, как на старте сезона. У минского «Динамо» всё наоборот. Хауден оформил хет-трик, и он находится в отличной форме, как и другие иностранцы белорусского клуба. Я думаю, что это будет ключевым моментом. Помимо всего прочего, парни Горди Дуайера играют дома.

Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо» в основное время.

ХК «Сочи» — «Сибирь»

С одной стороны, статистика против сибиряков. За три матча в олимпийской столице они не выиграли ни разу, дважды уступив разгромно. И это притом, что «Сочи» и «Сибирь» — команды одного калибра. С другой стороны, новосибирцы против «Ак Барса» смотрелись куда достойнее, чем сочинцы в игре с «Авангардом». Подопечные Сергея Зубова уже поднимали голову после разгрома в Уфе, но домашнее фиаско может ударить по ним даже больнее. Тогда как команде его однофамильца нужно, во что бы то ни стало, брать очки. Впереди у «Сибири» игры в Уфе и Санкт-Петербурге, откуда можно уехать с баранкой.

Прогноз Ерыкалова: три очка достанутся гостям из Новосибирска.

«Динамо» (Москва) — «Локомотив»

Уникальная ситуация. Ещё вчера вечернюю тренировку проводил тренерский штаб Алексея Кудашова, а сегодня «Локомотив» на матч с «Динамо» выведет Дмитрий Квартальнов. Пока известно только то, что помогать ему будет Игорь Горбенко, с которым новый наставник ярославцев уже работал в ЦСКА. В иной ситуации можно было поставить на победу бело-голубых, которые дома традиционно успешно играют с «Локомотивом». Однако встряска должна подействовать на «железнодорожников», ведь многие проблемы команды лежали именно в области психологии. Приход такого эмоционального тренера как Квартальнова — сильный импульс.

Прогноз Ерыкалова: победа «Локомотива».
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