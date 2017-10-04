Отставка Кудашова встряхнет «Локомотив». Прогнозы на игровой день КХЛ
СКА повторит рекорд «Авангарда» по количеству побед подряд.
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Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свои прогнозы на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
«Куньлунь Ред Стар» — «Лада»
Если бы этот матч прошёл в Тольятти, как это было изначально объявлено на сайте лиги, то шансы у команды Аболса ещё бы были. Но, так как игра состоится в Шанхае, и «Ладу» ждёт не самый простой переезд, я ставлю на «Куньлунь», тем более что китайская команда ещё ни разу не проигрывала «Ладе» в истории лиги.
Прогноз Ерыкалова: победа «Куньлуня» в основное время.
«Адмирал» — «Трактор»
С одной стороны, «Трактор» на ходу. Одержано три победы, но все они были добыты исключительно дома. Вдобавок к этому, в матче с «Барысом» у челябинцев были некоторые игровые проблемы. А «Адмирал» после неприятного поражения от «Автомобилиста», когда он упустил победу со счёта 2:0, ожидает серьёзная встряска. Андриевский дико недоволен первым звеном. Думаю, предвидятся перестановки, которые пойдут дальневосточникам на пользу, и у них получится во второй раз в сезоне выиграть у «Трактора».
Прогноз Ерыкалова: «Адмирал» выиграет в основное время.
«Амур» — «Автомобилист»
Можно вспомнить, что в Екатеринбурге команда Крикунова выиграла со счётом 8:1, но тогда «Амур» был в конце тяжёлой выездной серии. Теперь хабаровчане играют дома, и их шансы на успех достаточно велики. Им нужно выправлять ситуацию, и я не думаю, что «Автомобилист» сыграет успешно на канадской коробке «Платинум-Арены», несмотря на то, что у них играет тройка североамериканцев.
Прогноз Ерыкалова: «Амур» победит в овертайме.
«Салават Юлаев» — СКА
У «Салавата» возникли достаточно неожиданные проблемы с атакой. В матче с «Югрой» только первое звено создавало
Прогноз Ерыкалова: победа СКА.
«Ак Барс» — «Югра»
Надо отметить Емелина за то, что он отстроил игру в обороне у
Прогноз Ерыкалова: «Ак Барс» выиграет в основное время.
«Нефтехимик» — «Авангард»
Омичи сейчас на ходу, они выиграли три матча подряд и наступают на пятки «Ак Барсу». Я не думаю, что разгром в Сочи возведёт в облака подопечных Скабелки, тем более, что у них, в основном, забивали игроки четвёртого звена. Лидерам, например, Петтерссону и Кугрышеву нужно проявлять себя и забивать. Никакой самоуспокоенности не будет. «Нефтехимик» же проиграл в трёх матчах к ряду, и, мне кажется, «Авангард» — это не та команда, которая может подарить первую победу за четыре игры подопечным Андрея Назарова.
Прогноз Ерыкалова: победа гостей.
«Динамо» (Минск) — «Барыс»
Эти команды уже встречались в Астане. Тогда этот матч подавался как противостояние легионеров, и по шайбам, забитым иностранцами, была ничья, но у «Барыса» удачнее сыграл второй легион. Теперь проблема в том, что у астанинцев притормозили и легионеры. Хоть и отметился тот же Доус голом в Нижнекамске, но первая пятёрка выглядит уже не так ярко, как на старте сезона. У минского «Динамо» всё наоборот. Хауден оформил
Прогноз Ерыкалова: победа «Динамо» в основное время.
ХК «Сочи» — «Сибирь»
С одной стороны, статистика против сибиряков. За три матча в олимпийской столице они не выиграли ни разу, дважды уступив разгромно. И это притом, что «Сочи» и «Сибирь» — команды одного калибра. С другой стороны, новосибирцы против «Ак Барса» смотрелись куда достойнее, чем сочинцы в игре с «Авангардом». Подопечные Сергея Зубова уже поднимали голову после разгрома в Уфе, но домашнее фиаско может ударить по ним даже больнее. Тогда как команде его однофамильца нужно, во что бы то ни стало, брать очки. Впереди у «Сибири» игры в Уфе и
Прогноз Ерыкалова: три очка достанутся гостям из Новосибирска.
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»
Уникальная ситуация. Ещё вчера вечернюю тренировку проводил тренерский штаб Алексея Кудашова, а сегодня «Локомотив» на матч с «Динамо» выведет Дмитрий Квартальнов. Пока известно только то, что помогать ему будет Игорь Горбенко, с которым новый наставник ярославцев уже работал в ЦСКА. В иной ситуации можно было поставить на победу
Прогноз Ерыкалова: победа «Локомотива».
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