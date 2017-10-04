Хабаровский «Амур» попытается реабилитироваться перед своими болельщиками

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 4 октября, проведёт первый матч новой домашней серии. Нынешним соперником «тигров» станет екатеринбургский «Автомобилист». Встреча пройдёт в «Платинум Арене» и начнётся в 19:30.

Команда с Урала в последних пяти играх потерпела всего два поражения: от ХК «Сочи» и пекинского «Куньлунь Ред Стар». Перед вылетом в Хабаровск «Автомобилист» победил владивостокский «Адмирал». Подопечные Владимира Крикунова сумели отыграть по ходу матча две шайбы и склонить чашу весов на свою сторону. Сейчас екатеринбурская команда является одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги: в её активе 29 очков и третья строчка турнирной таблицы в Западной конференции.

Хабаровчане в заключительном выездном матче, наконец, прервали свою безвыигрышную девятиматчевую серию. РИА «Восток-Медиа» писало, что «тигры» со счётом 3:2 обыграли столичное «Динамо». По словам главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова, команда смогла выложиться, даже несмотря на то, что у нескольких игроков была высокая температура.

Сейчас дружине нужно реабилитироваться перед своими болельщиками, поскольку прошлую домашнюю серию дальневосточники провалили. «Амур» по-прежнему занимает 11-ю строчку турнирной таблицы КХЛ в конференции «Восток». В активе «тигров» 15 очков.

«Автомобилист» и «Амур» уже встречались между собой. Агентство писало, что 8 сентября екатеринбуржцы разгромили «тигров» со счётом 8:1. Это поражение хабаровской команды остаётся самым крупным в нынешнем сезоне.