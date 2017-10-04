«Адмирал» попробует дать отпор челябинскому «Трактору» во Владивостоке

Сегодня приморский «Адмирал» проведёт второй матч в рамках стартовавшей накануне домашней серии игр. «Моряки» примут на родном льду команду «Трактор», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 4 октября, в 19:30 приморцы выйдут на лёд «Фетисов Арены», чтобы дать отпор гостям из Челябинска. В истории Континентальной хоккейной лиги команды встречались девять раз. Четыре встречи закончились за пределами основного времени, трижды команды доигрались до буллитов, и один раз всё завершилось в овертайме.

При этом «Трактор» в основное время одержал четыре победы, ещё две — по буллитам. На счету «Адмирала» в общей сложности три победы — в основное время, по буллитам и в овертайме.

К сегодняшней игре подопечные Александра Андриевского подошли с 15 очками в запасе. Это позволяет приморцам держаться за 12 место в турнирной таблице восточной конференции. К слову, «Трактор» располагается на 10 строчке, заработав за сезон 20 баллов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморский «Адмирал» начал новую домашнюю серию с поражения. Подопечные Александра Андриевского уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 2:4.