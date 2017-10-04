Рельсотрон возвращается. Заведет ли Квартальнов «Локомотив»?

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Жизнь, конечно, пишет лучшие сценарии. Наименее банальные. Зачастую с сомнительной фабулой, в которой нарушены причинно-следственные связи, что, впрочем, лишь добавляет комизма или же трагизма.

Можно сколько угодно кивать на вратарей в памятной весенней серии ЦСКА — «Локомотив», но это не отменяет того факта, что железнодорожники были интереснее и значительно изобретательней армейцев. За счет чего и добились победы над соперником, изначально считавшимся безоговорочным фаворитом. Алексей Кудашов уделал Дмитрия Квартальнова, противопоставив строго вертикальному примитивному хоккею ставку на какой-никакой, но контроль шайбы без серьезных упрощений, и отправил того в отставку. По сути — продемонстрировал более глубокое понимание игры и умение адаптировать стиль игры под сильные стороны собственных игроков. Не загоняя их в излишние рамки.

В обороне, понятно, в ход шла строгая лесенка и ловушки со сдваиваниями, но как только намечался подбор, пусть даже не очевидный, «Локомотив» был готов отыгрывать форчек не тривиальными выбросами, шел на разрывы между линиями, не гнушался коротких передач, остроумных скидок и контроля темпа, несмотря на давление.

И как же иронично то, что в итоге Кудашова сменил именно Квартальнов. Заставлявший бегать своих игроков строго «по рельсам», даже располагая куда более звездным составом. Выбросили, забросили, побежали, воткнулись, протолкнули по борту, набросили, повторить. Выбросили, забросили, побежали, воткнулись, протолкнули по борту, набросили, повторить.

«Ак Барс», увольняющий Билялетдинова ради Канарейкина — это была бы похожая история, пусть и с некоторым натягом. Благо в Казани до такого не додумались, а поняли, что состав нуждается в усилении. И обновлении. В Ярославле же команда, наоборот, ослабла. Минусом — Локтионов, Гавриков, Пашнин и Галимов. Плюсом — лишь Алексеев, в активе которого до нынешнего сезона было 10 матчей в КХЛ. Прелестно, просто прелестно.

Безусловно, с Кудашова нельзя снимать вины. Ни в коем случае. Не так уж много потеряла атака, чтобы снова свалиться к бесконечным упрощениям в атаке. И даже если ты теряешь два важных элемента спецбригад по «убийству» меньшинства, позволять соперникам реализовывать треть большинства — это катастрофа. 75 процентов нейтрализации — кошмар. Что уж говорить про 66,1.

Но тут нельзя не упомянуть один фактор. Проиллюстрировать который проще всего диалогом за авторством Артура Конана Дойла из разговора Шерлока Холмса с инспектором полиции.

— Есть еще какие-то моменты, на которые вы посоветовали бы мне обратить внимание?

— На странное поведение собаки в ночь преступления.

— Собаки? Но она никак себя не вела!

— Это-то и странно, — сказал Холмс.

Собака действительно себя никак не вела. Легионеры были в порядке. Все остальные — нет. И ничего для исправления ситуации не делали. Некоторые трения между тренером и коллективом всегда присутствуют. По-другому не бывает. Но тут-то их как раз и не было. Игроки не под запись утверждали, что все нормально. И ни о чем таком они ничего не знают. А такое может быть либо тогда, когда тренер махнул на все рукой, чего не было, либо когда рукой махнули на него, что ближе к истине. Не прекращающиеся поиски Кудашова в последних матчах — они ведь не просто так.