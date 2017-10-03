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3 октября 2017, 23:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Слован» по буллитам обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

ТАСС, 3 октября. Братиславский «Слован» в серии буллитов обыграл череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит реализовал <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Грнка</span>. Увеличить
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Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Томаш Грнка (6-я и 42-я минуты), Михал Глинка (19) и Ян Бухтеле (44). У гостей отличились Адам Мазур (1), Даниил Вовченко (22), Дмитрий Кагарлицкий (27) и Николай Стасенко (54). Победный буллит реализовал Грнка.

«Слован» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 18 очками в активе. Набравшая 24 очка «Северсталь» идет на восьмом месте.

В следующем матче «Слован» на своей площадке примет нижегородское «Торпедо». «Северсталь» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи состоятся 5 октября.

3.10.2017 20:00 Зрители 6142 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 5:4 Б Северсталь
(2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Александр Гулявцев
Вратари
Марек Мазанец Юлиус Гудачек
1-й период
Адам Мазур (М. Странски, Д. Вовченко) 00:58
Николай Казаковцев 02:04
Николай Казаковцев 02:04
Вадим Кудако 03:10
05:03 Томаш Грнка (Р. Смоленяк, К. Баркер)
06:02 Ян Бухтеле
07:02
10:05
13:15 Юрай Микуш
18:30
18:51 Михал I Глинка (К. Геноуэй, А. Мезарош)
2-й период
Даниил Вовченко (М. Странски, В. Вишневский) 21:34
25:33 Томаш Ворачек
Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов) 26:12
3-й период
41:08 Томаш Грнка (Н. Эберт)
41:50
43:44 Ян Бухтеле (Т. Грнка, П. Скалицки)
Дмитрий Кагарлицкий 52:55
Николай Стасенко (А. Бумагин, Д. Кагарлицкий) 53:02
54:17 Кэм Баркер
Максим Рыбин 54:17
Овертайм
60:09 Симон Депре
Серия буллитов - победный бросок
Т. Грнка
Статистика
12 Штрафное время 35
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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