«Слован» по буллитам обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

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Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Томаш Грнка (6-я и 42-я минуты), Михал Глинка (19) и Ян Бухтеле (44). У гостей отличились Адам Мазур (1), Даниил Вовченко (22), Дмитрий Кагарлицкий (27) и Николай Стасенко (54). Победный буллит реализовал Грнка.

«Слован» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 18 очками в активе. Набравшая 24 очка «Северсталь» идет на восьмом месте.

В следующем матче «Слован» на своей площадке примет нижегородское «Торпедо». «Северсталь» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи состоятся 5 октября.