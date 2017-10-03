«Слован» по буллитам обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
ТАСС, 3 октября. Братиславский «Слован» в серии буллитов обыграл череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Томаш Грнка (6-я и 42-я минуты), Михал Глинка (19) и Ян Бухтеле (44). У гостей отличились Адам Мазур (1), Даниил Вовченко (22), Дмитрий Кагарлицкий (27) и Николай Стасенко (54). Победный буллит реализовал Грнка.
«Слован» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 18 очками в активе. Набравшая 24 очка «Северсталь» идет на восьмом месте.
В следующем матче «Слован» на своей площадке примет нижегородское «Торпедо». «Северсталь» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи состоятся 5 октября.
|3.10.2017 20:00
|Зрители 6142
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
|Слован
|5:4 Б
|Северсталь
|(2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
|Милош Ржига
|Александр Гулявцев
|Марек Мазанец
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|Адам Мазур (М. Странски, Д. Вовченко)
|00:58
|Николай Казаковцев
|02:04
|Николай Казаковцев
|02:04
|Вадим Кудако
|03:10
|05:03
|Томаш Грнка (Р. Смоленяк, К. Баркер)
|06:02
|Ян Бухтеле
|07:02
|10:05
|13:15
|Юрай Микуш
|18:30
|18:51
|Михал I Глинка (К. Геноуэй, А. Мезарош)
|2-й период
|Даниил Вовченко (М. Странски, В. Вишневский)
|21:34
|25:33
|Томаш Ворачек
|Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов)
|26:12
|3-й период
|41:08
|Томаш Грнка (Н. Эберт)
|41:50
|43:44
|Ян Бухтеле (Т. Грнка, П. Скалицки)
|Дмитрий Кагарлицкий
|52:55
|Николай Стасенко (А. Бумагин, Д. Кагарлицкий)
|53:02
|54:17
|Кэм Баркер
|Максим Рыбин
|54:17
|Овертайм
|60:09
|Симон Депре
|Т. Грнка
|12
|Штрафное время
|35
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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