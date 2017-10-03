Александр Медведев: Игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотреть
ПОДОЛЬСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Хоккеисты СКА сейчас демонстрируют игру, на которую приятно смотреть. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров
санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Армейцы со старта сезона не потерпели еще ни одного поражения, выиграв 17 матчей подряд. В случае победы над «Салаватом Юлаевым» в Уфе СКА может повторить рекорд «Авангарда», который выиграл в сезоне-2010/11 18 поединков кряду.
«Дело не только в количестве, но и в качестве игры команды. СКА демонстрирует очень интересную игру, и очень важно, что в команде все поддерживают друг друга. В одном матче может выстрелить Ковальчук, в другом — Гусев. И самое главное, на игру СКА очень приятно смотреть», — сказал Медведев.
«Очень хорошо играет защита не только в обороне, но и в нападении. [Патрик] Херсли сейчас проводит свой лучший сезон. И учитывая, что в СКА немало кандидатов в сборную, от них мы можем увидеть такую же эффективную игру в сборной», — добавил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter