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3 октября 2017, 23:33 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Александр Медведев: Игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотреть

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Хоккеисты СКА сейчас демонстрируют игру, на которую приятно смотреть. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Армейцы со старта сезона не потерпели еще ни одного поражения, выиграв 17 матчей подряд. В случае победы над «Салаватом Юлаевым» в Уфе СКА может повторить рекорд «Авангарда», который выиграл в сезоне-2010/11 18 поединков кряду.

«Дело не только в количестве, но и в качестве игры команды. СКА демонстрирует очень интересную игру, и очень важно, что в команде все поддерживают друг друга. В одном матче может выстрелить Ковальчук, в другом — Гусев. И самое главное, на игру СКА очень приятно смотреть», — сказал Медведев.

«Очень хорошо играет защита не только в обороне, но и в нападении. [Патрик] Херсли сейчас проводит свой лучший сезон. И учитывая, что в СКА немало кандидатов в сборную, от них мы можем увидеть такую же эффективную игру в сборной», — добавил он.

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