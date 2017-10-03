Александр Медведев: Игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотреть

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Армейцы со старта сезона не потерпели еще ни одного поражения, выиграв 17 матчей подряд. В случае победы над «Салаватом Юлаевым» в Уфе СКА может повторить рекорд «Авангарда», который выиграл в сезоне-2010/11 18 поединков кряду.

«Дело не только в количестве, но и в качестве игры команды. СКА демонстрирует очень интересную игру, и очень важно, что в команде все поддерживают друг друга. В одном матче может выстрелить Ковальчук, в другом — Гусев. И самое главное, на игру СКА очень приятно смотреть», — сказал Медведев.

«Очень хорошо играет защита не только в обороне, но и в нападении. [Патрик] Херсли сейчас проводит свой лучший сезон. И учитывая, что в СКА немало кандидатов в сборную, от них мы можем увидеть такую же эффективную игру в сборной», — добавил он.