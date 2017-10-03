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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31210895/
3 октября 2017, 23:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что недоволен своей результативностью в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

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Во вторник ЦСКА дома обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. Ничушкин забросил победную шайбу.

«Конечно, хотелось бы забивать больше, но реализация хромает. Вроде создаю моменты, но не получается забить. Ищу свою игру, и в последних матчах стало больше получаться», — сказал Ничушкин.

«Против нас любая команда старается играть агрессивно, но мы готовы к этому. Рижане забросили нам две быстрые шайбы, и нам не удавалось реализовать свои моменты. Соперник больше времени уделял обороне, что тоже тяжело», — добавил форвард.

«Недооценка соперника? Думаю, у нас все профессионалы, просто любая команда может сыграть хорошо», — резюмировал Ничушкин.

После 15 матчей в активе ЦСКА 31 очко, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 5 октября дома сыграют с череповецкой «Северсталью».

3.10.2017 19:30 Зрители 3321 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:2 ОТ Динамо Р
(1:2, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Игорь Никитин Гиртс Анкипанс
Вратари
Ларс Юханссон Янис Калныньш
1-й период
03:49 Кирилл Капризов (А.М. Сергеев)
Робертс Липсбергс 04:08
10:06 Михаил Науменков
Робертс Липсбергс 10:06
10:22 Кирилл Петров
Микс Индрашис (А. Салмела, Н. Жердев) 10:48
2-й период
22:51 Андрей Кузьменко (В. Ничушкин, Б. Киселевич)
Кристапс Зиле 27:25
Никита Евпалов 36:45
3-й период
43:41 Михаил Науменков
Овертайм
63:47 Валерий Ничушкин (М. Робинсон)
Статистика
6 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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