Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛ

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Во вторник ЦСКА дома обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. Ничушкин забросил победную шайбу.

«Конечно, хотелось бы забивать больше, но реализация хромает. Вроде создаю моменты, но не получается забить. Ищу свою игру, и в последних матчах стало больше получаться», — сказал Ничушкин.

«Против нас любая команда старается играть агрессивно, но мы готовы к этому. Рижане забросили нам две быстрые шайбы, и нам не удавалось реализовать свои моменты. Соперник больше времени уделял обороне, что тоже тяжело», — добавил форвард.

«Недооценка соперника? Думаю, у нас все профессионалы, просто любая команда может сыграть хорошо», — резюмировал Ничушкин.

После 15 матчей в активе ЦСКА 31 очко, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 5 октября дома сыграют с череповецкой «Северсталью».