Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что недоволен своей результативностью в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.
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Во вторник ЦСКА дома обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. Ничушкин забросил победную шайбу.
«Конечно, хотелось бы забивать больше, но реализация хромает. Вроде создаю моменты, но не получается забить. Ищу свою игру, и в последних матчах стало больше получаться», — сказал Ничушкин.
«Против нас любая команда старается играть агрессивно, но мы готовы к этому. Рижане забросили нам две быстрые шайбы, и нам не удавалось реализовать свои моменты. Соперник больше времени уделял обороне, что тоже тяжело», — добавил форвард.
«Недооценка соперника? Думаю, у нас все профессионалы, просто любая команда может сыграть хорошо», — резюмировал Ничушкин.
После 15 матчей в активе ЦСКА 31 очко, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 5 октября дома сыграют с череповецкой «Северсталью».
|3.10.2017 19:30
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|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|Игорь Никитин
|Гиртс Анкипанс
|Ларс Юханссон
|Янис Калныньш
|1-й период
|03:49
|Кирилл Капризов (А.М. Сергеев)
|Робертс Липсбергс
|04:08
|10:06
|Михаил Науменков
|Робертс Липсбергс
|10:06
|10:22
|Кирилл Петров
|Микс Индрашис (А. Салмела, Н. Жердев)
|10:48
|2-й период
|22:51
|Андрей Кузьменко (В. Ничушкин, Б. Киселевич)
|Кристапс Зиле
|27:25
|Никита Евпалов
|36:45
|3-й период
|43:41
|Михаил Науменков
|Овертайм
|63:47
|Валерий Ничушкин (М. Робинсон)
|6
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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