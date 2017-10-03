Срок восстановления Шалунова станет известен после осмотра врачей

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Во вторник ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. Шалунов получил травму на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим соперника Робертсом Липсбергсом.

«У него повреждение, там было удаление на две минуты. Надеемся, что несерьезная травма, подождем вывода врачей», — сказал Никитин.

В 11 играх текущего чемпионата КХЛ Шалунов отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

После 15 матчей в активе ЦСКА 32 очка, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 5 октября дома сыграют с череповецкой «Северсталью».