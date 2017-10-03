Срок восстановления Шалунова станет известен после осмотра врачей
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов получил травму колена в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского «Динамо», срок восстановления и степень серьезности повреждения станут известны позднее. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Игорь Никитин.
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Во вторник ЦСКА обыграл «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме. Шалунов получил травму на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим соперника Робертсом Липсбергсом.
«У него повреждение, там было удаление на две минуты. Надеемся, что несерьезная травма, подождем вывода врачей», — сказал Никитин.
В 11 играх текущего чемпионата КХЛ Шалунов отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
После 15 матчей в активе ЦСКА 32 очка, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 5 октября дома сыграют с череповецкой «Северсталью».
3.10.2017 19:30
Зрители
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Регулярный чемпионат
Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин
Гиртс Анкипанс
Вратари
Ларс Юханссон
Янис Калныньш
1-й период
03:49
Кирилл Капризов (А.М. Сергеев)
Робертс Липсбергс
04:08
10:06
Михаил Науменков
Робертс Липсбергс
10:06
10:22
Кирилл Петров
Микс Индрашис (А. Салмела, Н. Жердев)
10:48
2-й период
22:51
Андрей Кузьменко (В. Ничушкин, Б. Киселевич)
Кристапс Зиле
27:25
Никита Евпалов
36:45
3-й период
43:41
Михаил Науменков
Овертайм
63:47
Валерий Ничушкин (М. Робинсон)
Статистика
6
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
Судьи
Главный судья
Антон Гофман
(Челябинск, Россия)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в. Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б Буллит
а Автогол
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