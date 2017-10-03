Рижское «Динамо» потерпело 13-е поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (4-я минута), Андрей Кузьменко (23) и Валерий Ничушкин (64). У проигравших отличились Роберт Липсбергс (5) и Микс Индрашис (11). Для «Динамо» это поражение стало 13-м подряд в матчах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает четвертое место, набрав в 15 матчах 31 очко, «Динамо» с шестью очками после 17 игр идет на последней, 13-й строчке.

В следующем матче ЦСКА примет череповецкую «Северсталь», «Динамо» в гостях сыграет с подольским «Витязем». Обе встречи пройдут 5 октября.