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3 октября 2017, 22:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Рижское «Динамо» потерпело 13-е поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:3. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (4-я минута), Андрей Кузьменко (23) и Валерий Ничушкин (64). У проигравших отличились Роберт Липсбергс (5) и Микс Индрашис (11). Для «Динамо» это поражение стало 13-м подряд в матчах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает четвертое место, набрав в 15 матчах 31 очко, «Динамо» с шестью очками после 17 игр идет на последней, 13-й строчке.

В следующем матче ЦСКА примет череповецкую «Северсталь», «Динамо» в гостях сыграет с подольским «Витязем». Обе встречи пройдут 5 октября.

3.10.2017 19:30 Зрители 3321 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:2 ОТ Динамо Р
(1:2, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Игорь Никитин Гиртс Анкипанс
Вратари
Ларс Юханссон Янис Калныньш
1-й период
03:49 Кирилл Капризов (А.М. Сергеев)
Робертс Липсбергс 04:08
10:06 Михаил Науменков
Робертс Липсбергс 10:06
10:22 Кирилл Петров
Микс Индрашис (А. Салмела, Н. Жердев) 10:48
2-й период
22:51 Андрей Кузьменко (В. Ничушкин, Б. Киселевич)
Кристапс Зиле 27:25
Никита Евпалов 36:45
3-й период
43:41 Михаил Науменков
Овертайм
63:47 Валерий Ничушкин (М. Робинсон)
Статистика
6 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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ЦСКА
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Срок восстановления Шалунова станет известен после осмотра врачей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов получил травму колена в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского «Динамо», срок восстановления и степень серьезности повреждения станут известны позднее. Об этом на послематчевой пресс-конференции сообщил главный тренер столичной команды Игорь Никитин.
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