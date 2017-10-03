Рижское «Динамо» потерпело 13-е поражение подряд в КХЛ, проиграв ЦСКА
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (4-я минута), Андрей Кузьменко (23) и Валерий Ничушкин (64). У проигравших отличились Роберт Липсбергс (5) и Микс Индрашис (11). Для «Динамо» это поражение стало 13-м подряд в матчах КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает четвертое место, набрав в 15 матчах 31 очко, «Динамо» с шестью очками после 17 игр идет на последней, 13-й строчке.
В следующем матче ЦСКА примет череповецкую «Северсталь», «Динамо» в гостях сыграет с подольским «Витязем». Обе встречи пройдут 5 октября.
|3.10.2017 19:30
|Зрители 3321
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Игорь Никитин
|Гиртс Анкипанс
Вратари
|Ларс Юханссон
|Янис Калныньш
|1-й период
|03:49
|Кирилл Капризов (А.М. Сергеев)
|Робертс Липсбергс
|04:08
|10:06
|Михаил Науменков
|Робертс Липсбергс
|10:06
|10:22
|Кирилл Петров
|Микс Индрашис (А. Салмела, Н. Жердев)
|10:48
|2-й период
|22:51
|Андрей Кузьменко (В. Ничушкин, Б. Киселевич)
|Кристапс Зиле
|27:25
|Никита Евпалов
|36:45
|3-й период
|43:41
|Михаил Науменков
|Овертайм
|63:47
|Валерий Ничушкин (М. Робинсон)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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