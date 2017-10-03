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3 октября 2017, 22:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Витязь» обыграл «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подольский «Витязь» со счетом 5:3 обыграл московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3. Увеличить
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Шайбы в составе хозяев забросили Максим Афиногенов (25-я минута), Алексей Макеев (33), Станислав Романов (40), Дмитрий Семин (46) и Роман Горак (54). У гостей отличились Александр Хохлачев (6), Вилле Лаюнен (25) и Лукаш Радил (58).

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 22 очками в активе. Набравший 20 очков «Спартак» идет на 11-м месте.

В следующем матче «Витязь» 5 октября на своей площадке примет рижское «Динамо». «Спартак» 7 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА.

В другом матче дня хельсинкский «Йокерит» победил дома нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2.

3.10.2017 19:30 Зрители 4234 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 5:3 Спартак
(0:1, 3:1, 2:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Вадим Епанчинцев
Вратари
Михаил Бирюков Никита Беспалов 45:24 (М. Свенссон 45:24)
1-й период
03:08 Алексей Макеев
05:24 Алексей II Семенов
Александр Хохлачев (В. Лаюнен) 05:50
Максим Трунев 09:30
Райан Стоа 14:17
Бен Максвелл 19:21
2-й период
Александр Хохлачев 22:53
24:38 Максим Афиногенов (Ал. Семенов, А. Макеев)
Вилле Лаюнен (А. Хохлачев, В. Комаров) 24:54
32:41 Алексей Макеев (А. Никулин, М. Афиногенов)
Максим Трунев 36:50
39:45 Станислав Романов (А. Кулагин, И. Петраков)
3-й период
40:20
45:24 Дмитрий Семин (М. Афиногенов)
53:35 Роман Горак (А. Кулагин, А. Копейкин)
55:19 Игорь Головков
Лукаш Радил 57:13
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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