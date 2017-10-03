«Витязь» обыграл «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

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Шайбы в составе хозяев забросили Максим Афиногенов (25-я минута), Алексей Макеев (33), Станислав Романов (40), Дмитрий Семин (46) и Роман Горак (54). У гостей отличились Александр Хохлачев (6), Вилле Лаюнен (25) и Лукаш Радил (58).

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 22 очками в активе. Набравший 20 очков «Спартак» идет на 11-м месте.

В следующем матче «Витязь» 5 октября на своей площадке примет рижское «Динамо». «Спартак» 7 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА.

В другом матче дня хельсинкский «Йокерит» победил дома нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2.