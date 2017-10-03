Квартальнов возглавит «Локомотив»

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Правда, переговоры с российским специалистом еще продолжаются, но, скорее всего, уже в ближайшее время ярославцы объявят о назначении Квартальнова. Напомним, что предыдущим местом его работы был ЦСКА.