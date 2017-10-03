Квартальнов возглавит «Локомотив»
Как стало известно «СЭ», с большой вероятностью новым главным тренером «Локомотива» станет Дмитрий Квартальнов.
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Правда, переговоры с российским специалистом еще продолжаются, но, скорее всего, уже в ближайшее время ярославцы объявят о назначении Квартальнова. Напомним, что предыдущим местом его работы был ЦСКА.
Предыдущим наставником ярославцев был Алексей Кудашов, проработавший с командой с 1 мая 2015 года по 3 октября 2017 года. Его лучшим результатом в регулярном чемпионате стало второе место в сезоне-2015/16. В
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