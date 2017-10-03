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3 октября 2017, 22:25 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Квартальнов возглавит «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», с большой вероятностью новым главным тренером «Локомотива» станет Дмитрий Квартальнов.

Как стало известно СЭ с большой вероятностью новым главным тренером Локомотива станет Дмитрий <span class=error>Квартальнов</span>. Увеличить
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Правда, переговоры с российским специалистом еще продолжаются, но, скорее всего, уже в ближайшее время ярославцы объявят о назначении Квартальнова. Напомним, что предыдущим местом его работы был ЦСКА.

Предыдущим наставником ярославцев был Алексей Кудашов, проработавший с командой с 1 мая 2015 года по 3 октября 2017 года. Его лучшим результатом в регулярном чемпионате стало второе место в сезоне-2015/16. В плей-офф он довел «Локомотив» до ½ финала, где его команда уступила СКА (0−4).

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