Клуб КХЛ «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Кудашовым
ТАСС, 3 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» расторг контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также команду покинули тренеры Александр Савченков и Андрей Козырев.
«ХК “Локомотив” выражает благодарность Алексею Кудашову за плодотворную деятельность и вклад в развитие команды, желаем успехов в дальнейшем продолжении карьеры, — говорится в сообщении. — Клуб также благодарит Александра Савченкова и Андрея Козырева. Имя нового главного тренера и информация о других назначениях в тренерском штабе “Локомотива” будет дополнительно опубликована на официальном сайте клуба».
Кудашов возглавил «Локомотив» в 2015 году. Под его руководством команда дважды выходила в
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