«Йокерит» одержал десятую победу подряд в КХЛ, на своем льду обыграв «Торпедо»
МОСКВА, 3 окт —
Р-Спорт. Хоккеисты финского «Йокерита» победили нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Хельсинки, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда.
В составе победителей шайбы забросили Брайан О’Нилл (17-я минута), Эли Толванен (20), Томми Хухтала (28), Маси Марьямяки (59). Авторами голов у нижегородцев стали Геннадий Столяров (18) и Тимур Фаткуллин (29).
В следующем матче 8 октября «Йокерит», одержавший десятую победу подряд, на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Торпедо» 5 октября в гостях встретится с братиславским «Слованом».
|3.10.2017 18:30
|Зрители 8281
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
|Йокерит
|4:2
|Торпедо НН
|(2:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Петерис Скудра
Вратари
|Райан Запольски
|Станислав Галимов 58:14 (С. Галимов 58:44)
|1-й период
|Владимир Галузин
|05:24
|Владимир Галузин
|11:04
|15:39
|16:51
|Брайан О`Нилл (Э. Толванен)
|Геннадий Столяров (Г. Желдаков)
|17:58
|Павел II Медведев
|18:41
|19:46
|Ээли Толванен (С. Леписто)
|2-й период
|Евгений Мозер
|25:09
|27:08
|Томми Хухтала (П. Регин)
|Тимур Фаткуллин (Д. Паршин, Р. Тичар)
|п.в.
|28:34
|31:05
|Йессе Йоэнсуу
|3-й период
|58:44
|п.в.
|Маси Марьямяки (М. Анттила, Т. Кивисте)
Статистика
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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