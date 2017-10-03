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3 октября 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» одержал десятую победу подряд в КХЛ, на своем льду обыграв «Торпедо»

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Хоккеисты финского «Йокерита» победили нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты финского <span class=error>Йокерита</span> победили нижегородское <span class=error>Торпедо</span> в домашнем матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Хельсинки, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Брайан О’Нилл (17-я минута), Эли Толванен (20), Томми Хухтала (28), Маси Марьямяки (59). Авторами голов у нижегородцев стали Геннадий Столяров (18) и Тимур Фаткуллин (29).

В следующем матче 8 октября «Йокерит», одержавший десятую победу подряд, на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Торпедо» 5 октября в гостях встретится с братиславским «Слованом».

3.10.2017 18:30 Зрители 8281 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 4:2 Торпедо НН
(2:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Петерис Скудра
Вратари
Райан Запольски Станислав Галимов 58:14 (С. Галимов 58:44)
1-й период
Владимир Галузин 05:24
Владимир Галузин 11:04
15:39
16:51 Брайан О`Нилл (Э. Толванен)
Геннадий Столяров (Г. Желдаков) 17:58
Павел II Медведев 18:41
19:46 Ээли Толванен (С. Леписто)
2-й период
Евгений Мозер 25:09
27:08 Томми Хухтала (П. Регин)
Тимур Фаткуллин (Д. Паршин, Р. Тичар) п.в. 28:34
31:05 Йессе Йоэнсуу
3-й период
58:44 п.в. Маси Марьямяки (М. Анттила, Т. Кивисте)
Статистика
2 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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