«Йокерит» одержал десятую победу подряд в КХЛ, на своем льду обыграв «Торпедо»

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Встреча, состоявшаяся во вторник в Хельсинки, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Брайан О’Нилл (17-я минута), Эли Толванен (20), Томми Хухтала (28), Маси Марьямяки (59). Авторами голов у нижегородцев стали Геннадий Столяров (18) и Тимур Фаткуллин (29).

В следующем матче 8 октября «Йокерит», одержавший десятую победу подряд, на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Торпедо» 5 октября в гостях встретится с братиславским «Слованом».