Лаланд: Жду предложений от клубов, с радостью бы вернулся в минское «Динамо»

«К сожалению, пока я нахожусь немного в тени от хоккея. В остальном же дела отлично. Сейчас провожу время со своей семьёй в Оттаве. Родные подпитывают меня морально и всегда готовы поддержать. Травма серьёзно навредила моей карьере? Не знаю, кто так считает, но сейчас я чувствую себя прекрасно.



У меня были предложения от разных клубов, однако они не подошли мне по различным причинам. Некоторые лиги находились слишком далеко от дома и вдобавок не выглядели заманчиво. Такие решения всегда принимаются после тщательного обдумывания, однако пока вариантов, устраивающих меня, к сожалению, не оказалось. Признаться, до сих пор немного грустно. Жаль, что всё сложилось именно таким образом. Тем не менее стараюсь не унывать.



Честно говоря, я бы с радостью вернулся в минское “Динамо”. В этой команде всегда чувствовал себя как дома. Прекрасные болельщики, отличная инфраструктура, современная арена. Играть в такой атмосфере всегда приятно. Да и к хоккею в КХЛ я уже давно привык. Меня не пугают ни размеры площадок, ни стиль, который присущ командам в этой лиге», — цитирует Лаланда «Спортивная панорама».