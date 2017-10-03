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3 октября 2017, 20:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Лаланд: Жду предложений от клубов, с радостью бы вернулся в минское «Динамо»

Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд, находящийся без работы, рассказал о желании вернуться в КХЛ.

Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд находящийся без работы рассказал о желании вернуться в КХЛ. Увеличить
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«К сожалению, пока я нахожусь немного в тени от хоккея. В остальном же дела отлично. Сейчас провожу время со своей семьёй в Оттаве. Родные подпитывают меня морально и всегда готовы поддержать. Травма серьёзно навредила моей карьере? Не знаю, кто так считает, но сейчас я чувствую себя прекрасно.

У меня были предложения от разных клубов, однако они не подошли мне по различным причинам. Некоторые лиги находились слишком далеко от дома и вдобавок не выглядели заманчиво. Такие решения всегда принимаются после тщательного обдумывания, однако пока вариантов, устраивающих меня, к сожалению, не оказалось. Признаться, до сих пор немного грустно. Жаль, что всё сложилось именно таким образом. Тем не менее стараюсь не унывать.

Честно говоря, я бы с радостью вернулся в минское “Динамо”. В этой команде всегда чувствовал себя как дома. Прекрасные болельщики, отличная инфраструктура, современная арена. Играть в такой атмосфере всегда приятно. Да и к хоккею в КХЛ я уже давно привык. Меня не пугают ни размеры площадок, ни стиль, который присущ командам в этой лиге», — цитирует Лаланда «Спортивная панорама».

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