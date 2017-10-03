Минское «Динамо» подписало пробный контракт с форвардом Когалевым

Напомним, что Когалев уже находился на просмотре в «Динамо-Минск» в августе 2017 года. В этом качестве он принял участие в двух матчах Кубка Латвийской железной дороги с рижским «Динамо» и «Локомотивом», но набранными очками не отметился.

Напомним, недавно стало известно, что до середины октября выбыл форвард минского «Динамо» Джек Скилле.