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3 октября 2017, 20:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с форвардом Когалевым

Нападающий минской «Юности» и национальной команды Беларуси Александр Когалев подписал пробный контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт команды.

Напомним, что Когалев уже находился на просмотре в «Динамо-Минск» в августе 2017 года. В этом качестве он принял участие в двух матчах Кубка Латвийской железной дороги с рижским «Динамо» и «Локомотивом», но набранными очками не отметился.

Напомним, недавно стало известно, что до середины октября выбыл форвард минского «Динамо» Джек Скилле.

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