Нападающий минского «Динамо» Скилле выбыл до 16 октября

Как ранее рассказал главный тренер «Динамо» Горди Дуайер, он ожидал, что Скилле восстановится уже к матчу с «Барысом», который пройдёт 4 октября.



30-летний нападающий в нынешнем чемпионате принял участие в 7 встречах, записав на свой счёт 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности «+4» и 13 штрафных минутах.