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3 октября 2017, 19:59 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий минского «Динамо» Скилле выбыл до 16 октября

Нападающий минского «Динамо» Джек Скилле выбыл до 16 октября в связи с травмой верхней части тела, информирует официальный сайт белорусской команды.

Как ранее рассказал главный тренер «Динамо» Горди Дуайер, он ожидал, что Скилле восстановится уже к матчу с «Барысом», который пройдёт 4 октября.

30-летний нападающий в нынешнем чемпионате принял участие в 7 встречах, записав на свой счёт 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности «+4» и 13 штрафных минутах.

Динамо Мн
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