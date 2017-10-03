Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор
МОСКВА, 3 окт —
Р-Спорт. Заслуженный тренер России, телекомментатор Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор, сообщается в микроблоге «Газпром-медиа» в Twitter.
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Торжественная церемония награждения лауреатов ТЭФИ прошла во вторник в Москве.
Гимаев был удостоен ТЭФИ за работу на полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США на телеканале «Матч ТВ». Кроме него в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» были представлены Владимир Стогниенко (передача «Футбол России», «Россия 24») и Дмитрий Губерниев («Матч ТВ») за работу на мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону.
Многократный чемпион СССР Гимаев скончался в марте 2017 года на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру он выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.
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