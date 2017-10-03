Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор

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Торжественная церемония награждения лауреатов ТЭФИ прошла во вторник в Москве.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Жюри ТЭФИ выбрало лучшего спортивного комментатора. Награду посмертно получил хоккейный тренер и комментатор <a href="https://twitter.com/MatchTV?ref_src=twsrc%5Etfw">@MatchTV</a> Сергей Гимаев</p>— Газпром-медиа (@Gazpom_media_) <a href="https://twitter.com/Gazpom_media_/status/915184025425367040?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гимаев был удостоен ТЭФИ за работу на полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США на телеканале «Матч ТВ». Кроме него в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» были представлены Владимир Стогниенко (передача «Футбол России», «Россия 24») и Дмитрий Губерниев («Матч ТВ») за работу на мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Многократный чемпион СССР Гимаев скончался в марте 2017 года на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру он выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.