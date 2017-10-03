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3 октября 2017, 16:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Заслуженный тренер России, телекомментатор Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор, сообщается в микроблоге «Газпром-медиа» в Twitter.

Заслуженный тренер России телекомментатор Сергей Гимаев посмертно получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор сообщается в микроблоге Газпром-медиа в Twitter. Увеличить
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Торжественная церемония награждения лауреатов ТЭФИ прошла во вторник в Москве.

Гимаев был удостоен ТЭФИ за работу на полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США на телеканале «Матч ТВ». Кроме него в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» были представлены Владимир Стогниенко (передача «Футбол России», «Россия 24») и Дмитрий Губерниев («Матч ТВ») за работу на мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону.

Многократный чемпион СССР Гимаев скончался в марте 2017 года на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле. За свою карьеру он выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и ленинградский СКА. Последние годы он работал комментатором на телевидении.
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