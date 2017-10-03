Почему успех «Йокерита» — это спасение для КХЛ
«СЭ» рассказывает о причинах успеха финского «Йокерита», который одержал девять побед подряд.
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СПАСЕНИЕ ИНТРИГИ
Для начала намного самокритики. Могу себя упрекнуть в том, что делю чемпионат на СКА, ЦСКА и всех остальных. Настолько колоссальной казалась разница между двумя армейскими «олигархами» и другими командами КХЛ. Но я не один такой. Перед началом сезона оставалась лишь несмелая надежда на «Локомотив», который пошумел в
Однако после полутора месяцев со старта чемпионата ярославцы угодили в кризис, откуда выбираться им предстоит, если судить по последним матчам, мучительно и долго. На этом фоне явление «Йокерита», который ни разу не проиграл в сентябре и в воскресенье довел серию побед до девяти матчей, выглядит как спасение интриги в Западной конференции и, пожалуй, во всем турнире.
Финны пока уступили всего в двух встречах — в упорной борьбе в
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН
Можно сколько угодно рассуждать о тренерских талантах. Но если у тебя ограничены людские ресурсы, то удивить очень сложно. Об этом года три назад мне очень убедительно на различных примерах доказывал Владимир
Генеральный менеджер Яри Курри своего тренера защищал как мог и в юбилейный сезон — 50-й в истории клуба — собрал очень сильный состав. Половина из него может легко доехать до Олимпиады, укрепив финскую, американскую, канадскую и шведскую команды. А если бы туда попала еще и сборная Дании, то «Йокерит» мог посоперничать по представительству даже со СКА.
Очень заметно, насколько эффективно поддерживают атакующие действия защитники, с готовностью бегущие вперед — это относится к Мэтту Гилрою и Сами Леписте. Наличием двух игроков такого потенциала могут похвастаться всего
КУРРИ УЧЕЛ ОШИБКИ
Ялонен возложенные на него надежды в нынешнем чемпионате тоже оправдывает. Сказать, что стартовый замах на рубль выльется в удар на 100 евро, пока сложно. Два сезона назад примерно в это же время разогнался «Локомотив», одержавший в
«Йокерит» смотрится очень основательно, играя по типичной финской модели с небольшими нюансами: компактно в средней и своей зонах, действия на высоких скоростях, быстрый выход в атаку. Наконец, отлично работают спецбригады: второе место в лиге по реализации большинства, седьмое — по «убийству» меньшинства.
При этом иногда выпадает из общей картины первое звено, где не похож сам на себя капитан команды, датчанин Петер Регин. Он был лучшим игроком «Йокерита» на протяжении двух прошлых сезонов. Стоит ему набрать прежние кондиции, то «шуты» станут еще сильнее и обязательно вмешаются в борьбу за попадание в финал Кубка Гагарина. О том, чтобы остановить СКА, пока речи идет. В своем нынешнем составе петербуржцы в серии до четырех побед могут уступить, только если сами того захотят. Но в начале сезона успех «Йокерита» важен для КХЛ в целом. Даже намек на непредсказуемость, интригу и сенсацию в нынешних реалиях украшает лигу.
Михаил Зислис
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