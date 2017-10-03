СПАСЕНИЕ ИНТРИГИ

Для начала намного самокритики. Могу себя упрекнуть в том, что делю чемпионат на СКА, ЦСКА и всех остальных. Настолько колоссальной казалась разница между двумя армейскими «олигархами» и другими командами КХЛ. Но я не один такой. Перед началом сезона оставалась лишь несмелая надежда на «Локомотив», который пошумел в плей-офф и выбил оттуда ЦСКА, что привело к глобальным переменам в столичном клубе.

Однако после полутора месяцев со старта чемпионата ярославцы угодили в кризис, откуда выбираться им предстоит, если судить по последним матчам, мучительно и долго. На этом фоне явление «Йокерита», который ни разу не проиграл в сентябре и в воскресенье довел серию побед до девяти матчей, выглядит как спасение интриги в Западной конференции и, пожалуй, во всем турнире.

Финны пока уступили всего в двух встречах — в упорной борьбе в Санкт-Петербурге (0:2) и при своем колоссальном преимуществе в Москве с «Динамо», оказавшись слабее в серии буллитов (1:2 Б). У себя в Хельсинки «шуты» разделываются без проблем с кем угодно. Ладно «Витязь» или «Спартак», но и мощный ЦСКА уехал ни с чем, получив четыре безответных шайбы в свои ворота. Еще в межсезонье я высказал уверенность в том, что настолько здорово «Йокерит» за время выступления в КХЛ укомплектован не был.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

Можно сколько угодно рассуждать о тренерских талантах. Но если у тебя ограничены людские ресурсы, то удивить очень сложно. Об этом года три назад мне очень убедительно на различных примерах доказывал Владимир Юрзинов-младший, тогда возглавлявший «Салават». Он сам в прошлом сезоне вытащил собранный с нуля «Куньлунь» в плей-офф, но после этого почему-то остался без работы. То же самое могло бы произойти и с Юккой Ялоненом в «Йокерите». Финн совершенно не убедил в минувшем чемпионате, с трудом зацепившись за кубковую восьмерку и без шансов проиграв в четырех матчах ЦСКА.

Генеральный менеджер Яри Курри своего тренера защищал как мог и в юбилейный сезон — 50-й в истории клуба — собрал очень сильный состав. Половина из него может легко доехать до Олимпиады, укрепив финскую, американскую, канадскую и шведскую команды. А если бы туда попала еще и сборная Дании, то «Йокерит» мог посоперничать по представительству даже со СКА.

Очень заметно, насколько эффективно поддерживают атакующие действия защитники, с готовностью бегущие вперед — это относится к Мэтту Гилрою и Сами Леписте. Наличием двух игроков такого потенциала могут похвастаться всего четыре-пять команд в КХЛ. Но главный козырь клуба в атаке, без пяти минут лучший новичок этого сезона (сложно представить, что кто-то сможет ему составить конкуренцию) 18-летний нападающий Ээли Толванен. Он в столь нежном возрасте выглядит как сложившийся мастер, а по силе, технике исполнения и точности броска уже сейчас не сильно уступает таким зубрам КХЛ, как Мозякин, Ковальчук и Доус. Но в команде далеко не все завязано на нем, что логично. У юного игрока в силу возраста неизбежны перепады. Тогда и сказывается хороший и ровный подбор форвардов, где даже в четвертом звене есть кому брать инициативу в свои руки.

КУРРИ УЧЕЛ ОШИБКИ

Ялонен возложенные на него надежды в нынешнем чемпионате тоже оправдывает. Сказать, что стартовый замах на рубль выльется в удар на 100 евро, пока сложно. Два сезона назад примерно в это же время разогнался «Локомотив», одержавший в сентябре-октябре 13 побед подряд. Но в плей-офф ярославцы споткнулось на первом же препятствии, уступив в стартовом раунде СКА, которым тогда руководил Сергей Зубов. Финнам очень важно подойти к кубковым матчам здоровыми и без травм, ведь раньше у них просто не хватало глубины состава, чтобы противостоять российским командам, имеющим фарм-клубы в ВХЛ и кучу игроков на двусторонних контрактах. В позапрошлом сезоне «Торпедо» всю серию играло в кость, не жалея никого, и на решающие матчи вдохновить потрепанную команду не смог даже тренерский гений Эркки Вестерлунда. Сейчас, похоже, прежние ошибки Курри учел сполна.

«Йокерит» смотрится очень основательно, играя по типичной финской модели с небольшими нюансами: компактно в средней и своей зонах, действия на высоких скоростях, быстрый выход в атаку. Наконец, отлично работают спецбригады: второе место в лиге по реализации большинства, седьмое — по «убийству» меньшинства.

При этом иногда выпадает из общей картины первое звено, где не похож сам на себя капитан команды, датчанин Петер Регин. Он был лучшим игроком «Йокерита» на протяжении двух прошлых сезонов. Стоит ему набрать прежние кондиции, то «шуты» станут еще сильнее и обязательно вмешаются в борьбу за попадание в финал Кубка Гагарина. О том, чтобы остановить СКА, пока речи идет. В своем нынешнем составе петербуржцы в серии до четырех побед могут уступить, только если сами того захотят. Но в начале сезона успех «Йокерита» важен для КХЛ в целом. Даже намек на непредсказуемость, интригу и сенсацию в нынешних реалиях украшает лигу.

Михаил Зислис