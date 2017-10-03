«Торпедо» не остановит «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ
А «Витязь», ЦСКА и «Северсталь» выиграют свои матчи. Железный прогноз.
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«Йокерит» — «Торпедо»
Петерис Скудра жаловался, что его команда в матче с ЦСКА играла «стоя» и говорил, что против такого быстро соперника, как «армейцы», нельзя действовать на средних скоростях. В принципе то же самое можно сказать и про «Йокерит». Финны — тоже достаточно скоростная команда, наверное, сейчас даже более организованная, чем ЦСКА. У Юкки Ялонена команда системная. «Йокерит» одержал девять побед подряд — достойная серия, я бы даже сказал, не менее достойная, чем серия СКА. У «Торпедо» же колоссальные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов, а травма Кулёмина лишь усугубит ситуацию в команде из Нижнего Новгорода.
Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.
«Витязь» — «Спартак»
«Спартак» вырвал победу в овертайме в Братиславе. Возвращение из Словакии в плане функционального состояния получится для команды Епанчинцева непростым. «Витязь» в свою очередь отдыхал на пару дней дольше, чем «Спартак». У Валерия Белова было время, чтобы на тренировках исправить те ошибки, которые были в матчах с «Торпедо» и «Слованом». Тот факт, что «Витязь» играет дома, скажется на результате.
Прогноз: победа «Витязя» в основное время.
ЦСКА — «Динамо» Рига
У рижского «Динамо» перемены: и Гиртс Анкипанс стал главным тренером, и капитан сменился — повязку доверили Миксу Индрашису. Но изменения
Прогноз: победа ЦСКА в основное время.
«Слован» — «Северсталь»
По последним матчам можно судить, что команды во многом зависимы от игры в неравных составах. Это может показаться банальностью, но это действительно так. «Слован» не реализовал большинство в матче со «Спартаком» и проиграл. То же самое можно сказать про «Северсталь» в игре с «Йокеритом». В предыдущих встречах большинство у них работало.
Прогноз: победа «Северстали» в основное время.
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