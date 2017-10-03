«Торпедо» не остановит «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 7, 3.10.2017, 18:30 -:- Йокерит Торпедо НН

«Йокерит» — «Торпедо»

Петерис Скудра жаловался, что его команда в матче с ЦСКА играла «стоя» и говорил, что против такого быстро соперника, как «армейцы», нельзя действовать на средних скоростях. В принципе то же самое можно сказать и про «Йокерит». Финны — тоже достаточно скоростная команда, наверное, сейчас даже более организованная, чем ЦСКА. У Юкки Ялонена команда системная. «Йокерит» одержал девять побед подряд — достойная серия, я бы даже сказал, не менее достойная, чем серия СКА. У «Торпедо» же колоссальные проблемы с созданием и реализацией голевых моментов, а травма Кулёмина лишь усугубит ситуацию в команде из Нижнего Новгорода.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 7, 3.10.2017, 19:30 -:- Витязь Спартак

«Витязь» — «Спартак»

«Спартак» вырвал победу в овертайме в Братиславе. Возвращение из Словакии в плане функционального состояния получится для команды Епанчинцева непростым. «Витязь» в свою очередь отдыхал на пару дней дольше, чем «Спартак». У Валерия Белова было время, чтобы на тренировках исправить те ошибки, которые были в матчах с «Торпедо» и «Слованом». Тот факт, что «Витязь» играет дома, скажется на результате.

Прогноз: победа «Витязя» в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 7, 3.10.2017, 19:30 -:- ЦСКА Динамо Р

ЦСКА — «Динамо» Рига

У рижского «Динамо» перемены: и Гиртс Анкипанс стал главным тренером, и капитан сменился — повязку доверили Миксу Индрашису. Но изменения всё-таки косметические, потому что Анкипанс, как и Озолиньш, не имеет большого тренерского опыта. А смена капитана — это никакое не усиление состава. Рига и в лучших своих кондициях не смогла бы ничего противопоставить ЦСКА, а уж сейчас тем более. Москвичи спокойно выиграют дома.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 7, 3.10.2017, 20:00 -:- Слован Северсталь

«Слован» — «Северсталь»

По последним матчам можно судить, что команды во многом зависимы от игры в неравных составах. Это может показаться банальностью, но это действительно так. «Слован» не реализовал большинство в матче со «Спартаком» и проиграл. То же самое можно сказать про «Северсталь» в игре с «Йокеритом». В предыдущих встречах большинство у них работало. Всё-таки ставлю на череповецкую команду, она хоть и проиграла в Хельсинки, но показала серьёзный хоккей и уступила сильному сопернику. Игрокам, если они хотят сохранить Гулявцева, надо побеждать. Главный тренер уже заявил, что покинет свой пост, если команда к ноябрю не будет в зоне плей-офф. Пока «Северсталь» на краю — на восьмом месте.

Прогноз: победа «Северстали» в основное время.