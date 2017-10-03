Козырев покинул тренерский штаб ярославского «Локомотива»
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Андрей Козырев покинул тренерский штаб ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив». Об этом сообщил главный тренер ярославцев Алексей Кудашов, слова которого приводит
пресс-служба клуба.
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В понедельник «Локомотив» дома проиграл
«Он был уволен», — сказал Кудашов, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии Козырева на матче против СКА.
Козырев летом был назначен тренером защитников «Локомотива», до этого специалист работал помощником главного тренера в подмосковном «Витязе» и череповецкой «Северстали».
|2.10.2017 19:30
|Зрители 8798
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
Вратари
|Алексей Мурыгин 41:41 (А. Судницин 41:41)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Артем Зуб
|01:51
|04:30
|Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
|10:02
|Денис Осипов
|Никита Гусев (Е. Рыков, А. Барабанов)
|16:49
|17:34
|Петри Контиола
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, В. Войнов)
|19:37
|2-й период
|Никита Гусев (Н. Прохоркин)
|21:46
|Сергей Широков
|24:28
|Павел Дацюк
|29:31
|38:15
|Павел Красковский
|Никита Гусев (И. Ковальчук, П. Дацюк)
|38:41
|3-й период
|Никита Гусев (Арт. Зуб, А. Барабанов)
|41:41
|48:08
|Брэндон Козун
|52:06
|Егор Коршков
|Сергей Плотников (И. Ковальчук, М. Карпов)
|53:34
|Сергей Широков
|59:03
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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