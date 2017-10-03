Козырев покинул тренерский штаб ярославского «Локомотива»

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В понедельник «Локомотив» дома проиграл санкт-петербургскому СКА (1:6), потерпев пятое поражение подряд.

«Он был уволен», — сказал Кудашов, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии Козырева на матче против СКА.

Козырев летом был назначен тренером защитников «Локомотива», до этого специалист работал помощником главного тренера в подмосковном «Витязе» и череповецкой «Северстали».