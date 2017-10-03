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3 октября 2017, 10:25 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Козырев покинул тренерский штаб ярославского «Локомотива»

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Андрей Козырев покинул тренерский штаб ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив». Об этом сообщил главный тренер ярославцев Алексей Кудашов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В понедельник Локомотив дома проиграл санкт-петербургскому СКА со счетом 1:6 и потерпел пятое поражение подряд. Увеличить
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В понедельник «Локомотив» дома проиграл санкт-петербургскому СКА (1:6), потерпев пятое поражение подряд.

«Он был уволен», — сказал Кудашов, отвечая на вопрос журналиста об отсутствии Козырева на матче против СКА.

Козырев летом был назначен тренером защитников «Локомотива», до этого специалист работал помощником главного тренера в подмосковном «Витязе» и череповецкой «Северстали».

2.10.2017 19:30 Зрители 8798 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:6 СКА
(1:2, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Алексей Мурыгин 41:41 (А. Судницин 41:41) Игорь Шестеркин
1-й период
Артем Зуб 01:51
04:30 Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
10:02 Денис Осипов
Никита Гусев (Е. Рыков, А. Барабанов) 16:49
17:34 Петри Контиола
Илья Ковальчук (П. Дацюк, В. Войнов) 19:37
2-й период
Никита Гусев (Н. Прохоркин) 21:46
Сергей Широков 24:28
Павел Дацюк 29:31
38:15 Павел Красковский
Никита Гусев (И. Ковальчук, П. Дацюк) 38:41
3-й период
Никита Гусев (Арт. Зуб, А. Барабанов) 41:41
48:08 Брэндон Козун
52:06 Егор Коршков
Сергей Плотников (И. Ковальчук, М. Карпов) 53:34
Сергей Широков 59:03
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Буллит
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Автогол
Локомотив
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