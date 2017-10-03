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3 октября 2017, 10:18 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Зубов: Многим хоккеистам «Сочи» нужно посмотреть в зеркало

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после крупного поражения от омского «Авангарда» в матче КХЛ заявил, что многим игрокам его команды нужно открыть глаза и посмотреть в зеркало.

Главный тренер Сочи Сергей Зубов после крупного поражения от омского Авангарда в матче КХЛ заявил что многим игрокам его команды нужно открыть глаза и посмотреть в зеркало. Увеличить
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«Сочи» в понедельник дома уступил «Авангарду» со счетом 0:6 (0:1, 0:4, 0:1). Это поражение стало для команды четвертым подряд.

«В этой ситуации надо извиниться перед болельщиками. Это не то, на что мы сегодня рассчитывали. Играя в полтора звена… Я думаю, что многим ребятам в нашей команде нужно открыть глаза и посмотреть в зеркало. Так играть нельзя, именно сегодня это не достойно команды «Сочи», — цитирует Зубова сайт клуба.

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка заявил, что исход матча предопределил второй период.

«В принципе, в первом периоде был равный хоккей, с равными возможностями. Да, мы забили в большинстве, но команда “Сочи” тоже имела свои шансы. У нас (вратарь) Олег Шилин здорово сыграл. Второй период наша команда провела мощно, забросили шайбы и во многом этот период определил результат матча», — сказал Скабелка.

2.10.2017 19:30 Зрители 3735 Регулярный чемпионат Ледовая арена "Шайба"
Сочи 0:6 Авангард
(0:1, 0:4, 0:1)
Главные тренеры
Сергей Зубов Андрей Скабелка
Вратари
Константин Барулин 31:31 (Д. Шикин 31:31) Олег Шилин
1-й период
11:17 Евгений Лапенков
Петр Хохряков (Н. Лемтюгов, Д. Кугрышев) 11:35
Семен Кошелев 15:03
2-й период
Ансель Галимов (Д. Файзуллин, М. Березин) 22:15
Андрей Стась (Д. Файзуллин, Ю. Анелев) 28:14
Евгений Медведев 28:35
Юнас Анелев (В. Пьянов, И. Михеев) 31:31
34:23
34:43 Павел Падакин
Ансель Галимов (Д. Файзуллин, Е. Мартынов) 37:17
3-й период
Александр Пережогин 44:43
Николай Лемтюгов 47:25
51:33 Алексей Цветков
51:33 Алексей Цветков
54:44
56:05 Павел Падакин
Эрик Густафссон (К. Семенов) 56:58
59:11 Вадим Хомицкий
Статистика
24 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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