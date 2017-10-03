Зубов: Многим хоккеистам «Сочи» нужно посмотреть в зеркало

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«Сочи» в понедельник дома уступил «Авангарду» со счетом 0:6 (0:1, 0:4, 0:1). Это поражение стало для команды четвертым подряд.

«В этой ситуации надо извиниться перед болельщиками. Это не то, на что мы сегодня рассчитывали. Играя в полтора звена… Я думаю, что многим ребятам в нашей команде нужно открыть глаза и посмотреть в зеркало. Так играть нельзя, именно сегодня это не достойно команды «Сочи», — цитирует Зубова сайт клуба.

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка заявил, что исход матча предопределил второй период.

«В принципе, в первом периоде был равный хоккей, с равными возможностями. Да, мы забили в большинстве, но команда “Сочи” тоже имела свои шансы. У нас (вратарь) Олег Шилин здорово сыграл. Второй период наша команда провела мощно, забросили шайбы и во многом этот период определил результат матча», — сказал Скабелка.