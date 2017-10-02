У Гусева — покер. А СКА в шаге от суперрекорда
Армейцы Петерубрга обыграли в Ярославле «Локомотив» (5:1) и продлили победную серию до семнадцати матчей.
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Последняя «полноценная», без овертайма и буллитов, домашняя победа «Локомотива» над СКА датирована мартом 2014 года. Тогда ярославцы поставили восклицательный знак в серии сухой победой 2:0. Кажется, армейцы хорошо запомнили ту неудачу в
Две последующие битвы в Кубке Гагарина обернулись двумя петербургскими успехами: из девяти матчей «Локо» смог взять лишь один, и тот в овертайме. В регулярке ярославцы пару раз обыгрывали СКА в Ледовом, но на родной арене у них лишь одна буллитная победа при двух поражениях. Более неудобного соперника для того, чтобы прервать черную серию из четырех поражений подряд «Локомотив» найти не мог. Тем более, что на ярославскую череду неудач у армейцев была своя серия — белая из шестнадцати побед подряд.
ГАВРИКОВ ПРИЕХАЛ, А HD — НЕТ
В конце августа говорили о том, что «Локомотив» нашел небанальный вариант, чтобы потратить деньги, вырученные от перехода Владислава Гаврикова в СКА. Ярославцы собирались приобрести ПТС для того, чтобы показывать домашние матчи в
РОКИРОВКА ОТ ЗНАРКА
Еще в прошлом сезоне в СКА пытались строить первое звено Ковальчук — Дацюк — Плотников, но
Ход сработал на двести процентов все армейские голы в матче забили игроки первой и третьей троек.
Правда в начале игры ярославцы прижали СКА к воротам, быстро заработали большинство, но открыли счет уже в равных составах. Причем забили хозяева именно
СКА пришел в себя ближе к концу первого периода, до обидного легко сравнял счет и вышел вперед.
ВРЕМЯ ГУСЕВА
А в оставшееся время солировал один форвард. В самом начале второго периода Барабанов запрессинговал Коршкова, Прохоркин вывел Гусева на бросок и тот сделал дубль.
Последнюю шайбу в ворота «Локомотива» забросил Плотников. До повторения рекорда «Авангарда» СКА остался один шаг.
|2.10.2017 19:30
|Зрители 8500
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
|Алексей Мурыгин 41:41 (А. Судницин 41:41)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Артем Зуб
|01:51
|04:30
|Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
|10:02
|Денис Осипов
|Никита Гусев (Е. Рыков, А. Барабанов)
|16:49
|17:34
|Петри Контиола
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, В. Войнов)
|19:37
|2-й период
|Никита Гусев (Н. Прохоркин)
|21:46
|Сергей Широков
|24:28
|Павел Дацюк
|29:31
|38:15
|Павел Красковский
|Никита Гусев (И. Ковальчук, П. Дацюк)
|38:41
|3-й период
|Никита Гусев (Арт. Зуб, А. Барабанов)
|41:41
|48:08
|Брэндон Козун
|52:06
|Егор Коршков
|Сергей Плотников (И. Ковальчук, М. Карпов)
|53:34
|Сергей Широков
|59:03
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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