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2 октября 2017, 22:53 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

У Гусева — покер. А СКА в шаге от суперрекорда

Армейцы Петерубрга обыграли в Ярославле «Локомотив» (5:1) и продлили победную серию до семнадцати матчей.

Армейцы <span class=error>Петерубрга</span> обыграли в Ярославле Локомотив'​ (5:1) и продлили победную серию до семнадцати матчей. Увеличить
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ СЕРИИ

Последняя «полноценная», без овертайма и буллитов, домашняя победа «Локомотива» над СКА датирована мартом 2014 года. Тогда ярославцы поставили восклицательный знак в серии сухой победой 2:0. Кажется, армейцы хорошо запомнили ту неудачу в плей-офф и мстят за обидное поражение.

Две последующие битвы в Кубке Гагарина обернулись двумя петербургскими успехами: из девяти матчей «Локо» смог взять лишь один, и тот в овертайме. В регулярке ярославцы пару раз обыгрывали СКА в Ледовом, но на родной арене у них лишь одна буллитная победа при двух поражениях. Более неудобного соперника для того, чтобы прервать черную серию из четырех поражений подряд «Локомотив» найти не мог. Тем более, что на ярославскую череду неудач у армейцев была своя серия — белая из шестнадцати побед подряд.

ГАВРИКОВ ПРИЕХАЛ, А HD — НЕТ

В конце августа говорили о том, что «Локомотив» нашел небанальный вариант, чтобы потратить деньги, вырученные от перехода Владислава Гаврикова в СКА. Ярославцы собирались приобрести ПТС для того, чтобы показывать домашние матчи в HD-качестве. Было бы логично презентовать долгожданные улучшения как раз к приезду Гаврикова, но что-то пошло не так и картинка осталась прежней — расплывчатой и мутной. Где же HD?

РОКИРОВКА ОТ ЗНАРКА

Еще в прошлом сезоне в СКА пытались строить первое звено Ковальчук — Дацюк — Плотников, но из-за травм это трио провело вместе не так много матчей. Во время сибирско-казахстанского выезда с двумя главными армейскими звездами выходил Барабанов. В таком сочетании тройка играла неплохо, но забила только один гол. Видимо, из-за этого Олег Знарок решил вернуть Плотникова к хорошо знакомым партнерам, а Барабанова отправил в звено в Прохоркину и Гусеву — тоже многообещающее сочетание.

Ход сработал на двести процентов все армейские голы в матче забили игроки первой и третьей троек.

Правда в начале игры ярославцы прижали СКА к воротам, быстро заработали большинство, но открыли счет уже в равных составах. Причем забили хозяева именно из-под первой пятерки армейцев. Апальков, Аверин и Картаев умчались от Войнова и Дацюка и не оставили шансов Шестеркину.

СКА пришел в себя ближе к концу первого периода, до обидного легко сравнял счет и вышел вперед.

ВРЕМЯ ГУСЕВА

А в оставшееся время солировал один форвард. В самом начале второго периода Барабанов запрессинговал Коршкова, Прохоркин вывел Гусева на бросок и тот сделал дубль. Хет-трик случился перед вторым перерывом. После удаления Красковского первая бригада большинства СКА не стала тянуть с голом. Ковальчук бросил Гусева в прорыв по флангу, а сам покатил на пятачок ждать ответную передачу. Не дождался — его опередил Рафиков шайба влетела в ворота рикошетом от шлема защитника. Гусева такой неубедительный гол не устроил и в начале третьего периода он оформил покер после передачи Барабанова.

Последнюю шайбу в ворота «Локомотива» забросил Плотников. До повторения рекорда «Авангарда» СКА остался один шаг.

2.10.2017 19:30 Зрители 8500 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:6 СКА
(1:2, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Алексей Мурыгин 41:41 (А. Судницин 41:41) Игорь Шестеркин
1-й период
Артем Зуб 01:51
04:30 Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
10:02 Денис Осипов
Никита Гусев (Е. Рыков, А. Барабанов) 16:49
17:34 Петри Контиола
Илья Ковальчук (П. Дацюк, В. Войнов) 19:37
2-й период
Никита Гусев (Н. Прохоркин) 21:46
Сергей Широков 24:28
Павел Дацюк 29:31
38:15 Павел Красковский
Никита Гусев (И. Ковальчук, П. Дацюк) 38:41
3-й период
Никита Гусев (Арт. Зуб, А. Барабанов) 41:41
48:08 Брэндон Козун
52:06 Егор Коршков
Сергей Плотников (И. Ковальчук, М. Карпов) 53:34
Сергей Широков 59:03
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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