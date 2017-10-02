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2 октября 2017, 22:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Авангард» в гостях разгромил «Сочи» со счетом 6:0 в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Омский Авангард одержал победу над Сочи в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Сочи, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Шайбы забросили Петр Хохряков (12-я минута), Ансель Галимов (23, 38), Андрей Стась (29), Юнас Анелёв (32) и Эрик Густафссон (57). Голкипер омичей Олег Шилин провел первый матч «на ноль» в сезоне, отразив 28 бросков.

«Сочи» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ.

В следующем матче «Авангард» 4 октября на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», в этот же день «Сочи» примет новосибирскую «Сибирь».

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