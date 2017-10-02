Четыре шайбы Гусева помогли СКА обыграть «Локомотив» в матче КХЛ

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В составе гостей забитыми шайбами отметились Никита Гусев (17-я, 22-я, 39-я и 42-я минуты), Илья Ковальчук (20) и Сергей Плотников (54). У хозяев отличился Владислав Картаев (5). Первая шайба Гусева в этой встрече стала для него 100-й в чемпионатах КХЛ.

СКА одержал 17-ю победу подряд с начала текущего сезона, «Локомотив» проиграл пятый матч подряд. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 48 очками в активе. Набравший 26 очков «Локомотив» идет на шестом месте.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 4 октября.

Результаты других матчей дня:

«Адмирал» — «Автомобилист» — 2:4;

«Салават Юлаев» — «Югра» — 1:2 Б;

«Нефтехимик» — «Барыс» — 0:3;

«Ак Барс» — «Сибирь» — 3:2;

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 5:1;

«Сочи» — «Авангард» — 0:6.