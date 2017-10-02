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2 октября 2017, 22:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Четыре шайбы Гусева помогли СКА обыграть «Локомотив» в матче КХЛ

ТАСС, 2 октября. Санкт-петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл ярославский «Локомотив» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу петербургской команды. Увеличить
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В составе гостей забитыми шайбами отметились Никита Гусев (17-я, 22-я, 39-я и 42-я минуты), Илья Ковальчук (20) и Сергей Плотников (54). У хозяев отличился Владислав Картаев (5). Первая шайба Гусева в этой встрече стала для него 100-й в чемпионатах КХЛ.

СКА одержал 17-ю победу подряд с начала текущего сезона, «Локомотив» проиграл пятый матч подряд. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 48 очками в активе. Набравший 26 очков «Локомотив» идет на шестом месте.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 4 октября.

Результаты других матчей дня:

«Адмирал» — «Автомобилист» — 2:4;
«Салават Юлаев» — «Югра» — 1:2 Б;
«Нефтехимик» — «Барыс» — 0:3;
«Ак Барс» — «Сибирь» — 3:2;
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 5:1;
«Сочи» — «Авангард» — 0:6.

2.10.2017 19:30 Зрители 8500 Регулярный чемпионат УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:6 СКА
(1:2, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Олег Знарок
Вратари
Алексей Мурыгин 41:41 (А. Судницин 41:41) Игорь Шестеркин
1-й период
Артем Зуб 01:51
04:30 Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
10:02 Денис Осипов
Никита Гусев (Е. Рыков, А. Барабанов) 16:49
17:34 Петри Контиола
Илья Ковальчук (П. Дацюк, В. Войнов) 19:37
2-й период
Никита Гусев (Н. Прохоркин) 21:46
Сергей Широков 24:28
Павел Дацюк 29:31
38:15 Павел Красковский
Никита Гусев (И. Ковальчук, П. Дацюк) 38:41
3-й период
Никита Гусев (Арт. Зуб, А. Барабанов) 41:41
48:08 Брэндон Козун
52:06 Егор Коршков
Сергей Плотников (И. Ковальчук, М. Карпов) 53:34
Сергей Широков 59:03
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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