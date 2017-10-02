Четыре шайбы Гусева помогли СКА обыграть «Локомотив» в матче КХЛ
ТАСС, 2 октября.
Санкт-петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл ярославский «Локомотив» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе гостей забитыми шайбами отметились Никита Гусев (17-я, 22-я, 39-я и 42-я минуты), Илья Ковальчук (20) и Сергей Плотников (54). У хозяев отличился Владислав Картаев (5). Первая шайба Гусева в этой встрече стала для него 100-й в чемпионатах КХЛ.
СКА одержал 17-ю победу подряд с начала текущего сезона, «Локомотив» проиграл пятый матч подряд. Петербургский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 48 очками в активе. Набравший 26 очков «Локомотив» идет на шестом месте.
В следующем матче СКА на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 4 октября.
Результаты других матчей дня:
«Адмирал» — «Автомобилист» — 2:4;
«Салават Юлаев» — «Югра» — 1:2 Б;
«Нефтехимик» — «Барыс» — 0:3;
«Ак Барс» — «Сибирь» — 3:2;
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 5:1;
«Сочи» — «Авангард» — 0:6.
|2.10.2017 19:30
|Зрители 8500
|Регулярный чемпионат
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Олег Знарок
|Алексей Мурыгин 41:41 (А. Судницин 41:41)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Артем Зуб
|01:51
|04:30
|Владислав Картаев (Е. Аверин, Д. Апальков)
|10:02
|Денис Осипов
|Никита Гусев (Е. Рыков, А. Барабанов)
|16:49
|17:34
|Петри Контиола
|Илья Ковальчук (П. Дацюк, В. Войнов)
|19:37
|2-й период
|Никита Гусев (Н. Прохоркин)
|21:46
|Сергей Широков
|24:28
|Павел Дацюк
|29:31
|38:15
|Павел Красковский
|Никита Гусев (И. Ковальчук, П. Дацюк)
|38:41
|3-й период
|Никита Гусев (Арт. Зуб, А. Барабанов)
|41:41
|48:08
|Брэндон Козун
|52:06
|Егор Коршков
|Сергей Плотников (И. Ковальчук, М. Карпов)
|53:34
|Сергей Широков
|59:03
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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