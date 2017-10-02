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2 октября 2017, 22:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Ак Барс» взял верх над «Сибирью», Ткачёв оформил дубль

Казанский «Ак Барс» на домашней арене сумел одолеть новосибирскую «Сибирь», игра завершилась со счётом 3:2.

Казанский Ак Барс на домашней арене сумел одолеть новосибирскую Сибирь игра завершилась со счётом 3:2. Увеличить
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Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли восемь из десяти последних матчей.

В составе казанского клуба дублем сумел отметиться Владимир Ткачёв, ещё одну шайбу забросил Дмитрий Архипов. У гостей забитые голы на свой счёт записали Вячеслав Основин и Сергей Коньков.

2.10.2017 19:30 Зрители 6451 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 3:2 Сибирь
(0:1, 2:0, 1:1)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Павел Зубов
Вратари
Эмиль Гарипов Александр Салак 59:23
1-й период
08:28 Михаил Глухов
08:28 Михаил Глухов
11:49
Александр Шаров 11:59
15:52 Станислав Галиев
Степан Санников 15:52
Вячеслав Основин 16:08
2-й период
Александр Шаров 22:47
23:33 Андрей Марков
Максим Игнатович 24:54
28:32 Владимир Ткачев (Р. Клинкхаммер)
30:08 Александр Свитов
32:20 Владимир Ткачев (Мих. Сидоров, Р. Клинкхаммер)
33:17 Роман Абросимов
Владимир Первушин 39:28
3-й период
Николай Демидов 45:40
46:58
49:20 Дмитрий Архипов (А. Лукоянов)
Сергей Коньков (К. Воробьев, П. Закриссон) 56:45
59:44 Владимир Ткачев
59:44 Владимир Ткачев
Статистика
47 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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Сибирь
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