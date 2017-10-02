«Ак Барс» взял верх над «Сибирью», Ткачёв оформил дубль
Казанский «Ак Барс» на домашней арене сумел одолеть новосибирскую «Сибирь», игра завершилась со счётом 3:2.
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Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли восемь из десяти последних матчей.
В составе казанского клуба дублем сумел отметиться Владимир Ткачёв, ещё одну шайбу забросил Дмитрий Архипов. У гостей забитые голы на свой счёт записали Вячеслав Основин и Сергей Коньков.
|2.10.2017 19:30
|Зрители 6451
|Регулярный чемпионат
|"Татнефть Арена"
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Павел Зубов
Вратари
|Эмиль Гарипов
|Александр Салак 59:23
|1-й период
|08:28
|Михаил Глухов
|08:28
|Михаил Глухов
|11:49
|Александр Шаров
|11:59
|15:52
|Станислав Галиев
|Степан Санников
|15:52
|Вячеслав Основин
|16:08
|2-й период
|Александр Шаров
|22:47
|23:33
|Андрей Марков
|Максим Игнатович
|24:54
|28:32
|Владимир Ткачев (Р. Клинкхаммер)
|30:08
|Александр Свитов
|32:20
|Владимир Ткачев (Мих. Сидоров, Р. Клинкхаммер)
|33:17
|Роман Абросимов
|Владимир Первушин
|39:28
|3-й период
|Николай Демидов
|45:40
|46:58
|49:20
|Дмитрий Архипов (А. Лукоянов)
|Сергей Коньков (К. Воробьев, П. Закриссон)
|56:45
|59:44
|Владимир Ткачев
|59:44
|Владимир Ткачев
Статистика
|47
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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