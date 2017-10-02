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2 октября 2017, 22:27 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Голевой хет-трик Хаудена позволил минскому «Динамо» обыграть соперников из Москвы в чемпионате КХЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой хет-трик Куинтона Хаудена позволил минскому «Динамо» обыграть соперников из Москвы в чемпионате КХЛ со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки перед игрой не смогли включить в стартовый состав нескольких ведущих игроков. Нападающие Джек <span class=error>Скилле</span> и <span class=error>Джастин</span> <span class=error>Фонтэйн</span> а также защитники Евгений <span class=error>Лисовец</span> и Дмитрий Коробов пропускали игру по медицинским показаниям. Увеличить
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Хозяева площадки перед игрой не смогли включить в стартовый состав нескольких ведущих игроков. Нападающие Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также защитники Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов пропускали игру по медицинским показаниям. В такой ситуации, казалось, у «зубров» на родном льду не столь много шансов одолеть московское «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Однако минчане, пропустив первыми, смогли проявить бойцовские качества и одержали победу.

2.10.2017 19:30 Зрители 10973 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 5:1 ХК Динамо
(2:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Горди Дуайер Владимир Воробьев
Вратари
Юнас Энрот Иван Бочаров
1-й период
02:04 Дмитрий Знахаренко
Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов) 08:12
12:33 Куинтон Хауден (Ш. Лингле, А. Павлович)
Егор I Зайцев 15:19
Яков Рылов 16:20
17:09 Александр Кулаков (М-А. Граньяни, А. Матерухин)
18:48 Артем Волков
2-й период
Дмитрий Вишневский 27:46
28:36 Куинтон Хауден (А. Павлович, М-А. Граньяни)
Андрей I Алексеев 31:24
33:51 Кристиан Хенкель
Андрей Кутейкин 38:33
3-й период
46:51 Никита Устиненко
49:18 Никита Устиненко
56:08 Куинтон Хауден (А. Гаврус)
56:08 Артур Гаврус
Евгений Артюхин 56:08
59:03 Андрей Степанов (А. Китаров)
Статистика
12 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
ХК Динамо
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