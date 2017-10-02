Голевой хет-трик Хаудена позволил минскому «Динамо» обыграть соперников из Москвы в чемпионате КХЛ

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Хозяева площадки перед игрой не смогли включить в стартовый состав нескольких ведущих игроков. Нападающие Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также защитники Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов пропускали игру по медицинским показаниям. В такой ситуации, казалось, у «зубров» на родном льду не столь много шансов одолеть московское «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Однако минчане, пропустив первыми, смогли проявить бойцовские качества и одержали победу.