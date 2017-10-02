Голевой хет-трик Хаудена позволил минскому «Динамо» обыграть соперников из Москвы в чемпионате КХЛ
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голевой
хет-трик Куинтона Хаудена позволил минскому «Динамо» обыграть соперников из Москвы в чемпионате КХЛ со счетом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Хозяева площадки перед игрой не смогли включить в стартовый состав нескольких ведущих игроков. Нападающие Джек Скилле и Джастин Фонтэйн, а также защитники Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов пропускали игру по медицинским показаниям. В такой ситуации, казалось, у «зубров» на родном льду не столь много шансов одолеть московское «Динамо», которое занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Однако минчане, пропустив первыми, смогли проявить бойцовские качества и одержали победу.
|2.10.2017 19:30
|Зрители 10973
|Регулярный чемпионат
|Минск-Арена
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Владимир Воробьев
Вратари
|Юнас Энрот
|Иван Бочаров
|1-й период
|02:04
|Дмитрий Знахаренко
|Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов)
|08:12
|12:33
|Куинтон Хауден (Ш. Лингле, А. Павлович)
|Егор I Зайцев
|15:19
|Яков Рылов
|16:20
|17:09
|Александр Кулаков (М-А. Граньяни, А. Матерухин)
|18:48
|Артем Волков
|2-й период
|Дмитрий Вишневский
|27:46
|28:36
|Куинтон Хауден (А. Павлович, М-А. Граньяни)
|Андрей I Алексеев
|31:24
|33:51
|Кристиан Хенкель
|Андрей Кутейкин
|38:33
|3-й период
|46:51
|Никита Устиненко
|49:18
|Никита Устиненко
|56:08
|Куинтон Хауден (А. Гаврус)
|56:08
|Артур Гаврус
|Евгений Артюхин
|56:08
|59:03
|Андрей Степанов (А. Китаров)
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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