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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31198585/
2 октября 2017, 22:18 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» обыграл команду Назарова в матче с удалением голкипера и дублем от Доуса

Астанинский «Барыс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком», который ныне возглавляет экс-наставник казахстанского клуба Андрей Назаров, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Нижнекамске, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Исход противостояния решил капитан «Барыса» Найджел Доус, отличившийся на девятой минуте игры. Для лучшего снайпера КХЛ эта шайба стала 16-й в текущем сезоне. В концовке третьего периода Доус (58-я минута) оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Его почин поддержал Линден Вей, установивший окончательный счет за пять секунд до финальной сирены.

Запомнилась встреча и удалением голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона. В начале второго периода, получив штраф «2+10» за сдвиг ворот, вратарь астанчан стал возмущаться и активно спорить с судьями, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Сменивший его 22-летний Сергей Кудрявцев сумел сохранить свои ворота «сухими» и тем самым помог команде удержать победный счет.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 28 очков и поднялся пятое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» (29), потерпевший третье поражение кряду, идет четвертым на «Востоке».

2.10.2017 19:00 Зрители 3742 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 0:3 Барыс
(0:1, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Андрей Назаров Евгений Корешков
Вратари
Илья Ежов 57:52 (И. Ежов 58:43-59:15, И. Ежов 59:55) Хенрик Карлссон 23:24 (С. Кудрявцев 23:24)
1-й период
Егор Шалапов 03:11
Найджел Доус (Л. Вей, М. Сан-Пьер) 09:46
12:43 Робин Ганзл
Мартен Сан-Пьер 13:48
Дмитрий Шевченко 19:34
2-й период
Найджел Доус 22:19
Хенрик Карлссон 23:24
Хенрик Карлссон 23:24
Хенрик Карлссон 23:24
28:23 Андрей Сергеев
34:03 Роман Граборенко
3-й период
51:31 Дэн Секстон
Максим Семенов 51:31
Найджел Доус (Л. Вей) п.в. 58:43
Линден Вей п.в. 59:55
Статистика
8 Штрафное время 42
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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