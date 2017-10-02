«Барыс» обыграл команду Назарова в матче с удалением голкипера и дублем от Доуса

Встреча команд, прошедшая в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Нижнекамске, закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Исход противостояния решил капитан «Барыса» Найджел Доус, отличившийся на девятой минуте игры. Для лучшего снайпера КХЛ эта шайба стала 16-й в текущем сезоне. В концовке третьего периода Доус (58-я минута) оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Его почин поддержал Линден Вей, установивший окончательный счет за пять секунд до финальной сирены.

Запомнилась встреча и удалением голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона. В начале второго периода, получив штраф «2+10» за сдвиг ворот, вратарь астанчан стал возмущаться и активно спорить с судьями, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Сменивший его 22-летний Сергей Кудрявцев сумел сохранить свои ворота «сухими» и тем самым помог команде удержать победный счет.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 28 очков и поднялся пятое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» (29), потерпевший третье поражение кряду, идет четвертым на «Востоке».