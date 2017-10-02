«От чемпионата нет толку». Почему Кучеров прав, критикуя ЦСКА и КХЛ

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НОВАЯ МИШЕНЬ

Если бы год назад кто-то сказал, что Никита Кучеров станет участником двух резонансных для российских и североамериканских СМИ интервью, я бы в лучшем случае посмеялся, в худшем — покрутил пальцем у виска.

Долгое время Кучеров казался почти что «энхаэловским Мозякиным», который ограничивается общением с прессой лишь в формате обязательных флэш-интервью. Как выяснилось, впечатление о якобы замкнутом в себе и неразговорчивом хоккеисте было обманчивым на все сто процентов.

В апреле Никита обрушился с абсолютно справедливой критикой на свой клуб и партнеров — обиднейшее непопадание в плей-офф стало катализатором эмоциональности игрока, который провел свой лучший сезон в карьере, но остался без Кубка Стэнли из-за некоторых «халявщиков».

Сейчас мишенью Кучерова стал почти родной (в ЦСКА Никита с 16 лет, до этого он играл в школе «Белые Медведи») клуб и чемпионат. Несколько ключевых цитат из интервью «СЭ»:

— Лучше б в аренду часть ребят отправили. Другие команды усилили бы. И уровень КХЛ поднялся бы сразу. Зачем держать 15 человек за бортом, если можно усилить еще пять клубов? А то толку от чемпионата, если одни без проблем обыгрывают других.

— У ЦСКА парень хороший есть — Кузьменко. А тут смотрю — его в ВХЛ отправили. Очень талантливый игрок и вдруг в «Вышке». Я бы ему посоветовал в НХЛ ехать, чем там сидеть.

— Один матч в составе, два — не в составе, то есть ни практики нормальной, ни необходимой уверенности. Вместо того, чтобы играть, продумывать ходы, ты стараешься просто не делать ошибок. Потому что ошибешься и будешь переживать, что тебя «посадят».

А теперь вопрос: от какого нашего хоккеиста, КХЛ или НХЛ, в последние годы вы слышали подобную, не переходящую за грань приличного, но при этом жесточайшую критику? Именно действующего игрока — полусумасшедших экспертов, мелькающих в СМИ только из-за их умения в вульгарно-трэшовеньком стиле разносить все к чертовой бабушке я не беру.

КТО ЗАНИМАЛ МЕСТО КУЧЕРОВА?

По поводу слов Кучерова возникает два вопроса: прав ли он, критикуя ЦСКА и КХЛ (и в дополнение — имеет ли право на это), и почему именно он, а не кто-либо другой из наших звезд сказал то, что лежит на поверхности, но никто не хочет выносить на свет?

И тут надо вернуться на несколько лет назад. Это сейчас Никита — возможно, лучший русский хоккеист НХЛ, которого ждет светлейшее будущее как минимум в индивидуальном плане, — с «Тампой» в целом чуть потруднее — огромный контракт через два года и прочие важные плюшки.

Летом 2012 года он уезжал из ЦСКА далеко не в НХЛ, а в юниорскую лигу Квебека — с неочевидными перспективами, рискуя сгинуть в небытие или превратиться в середнячка вслед за десятками других русских талантов. А самое интересное — что происходило в сезоне до этого.

Тогда 18-летний Кучеров, который находился в статусе лучшего бомбардира юниорского чемпионата мира, а чуть позже — и одного из лидера молодежной сборной, безуспешно пытался пробиться в состав ЦСКА, причем и близко не такого звездного, как сейчас. Результат при Юлиусе Шуплере и сменившем его Вячеславе Буцаеве — 5 (1+4) очков в 18 матчах и среднее игровое время в восемь с половиной минут. А кто же занимал места в основе, которые в идеальном мире достались бы Кучерову, а вместе с ним его партнерам по «Красной Армии» — Гусеву и Прохоркину?

— Юрий Буцаев (брат ассистента, а затем и главного тренера), 33 года — 50 матчей, 4 (0+4) очка, «-13» (худший плюс-минус в команде).

— Николай Пронин, 32 года — 52 матча, 1 (0+1) очко, «-12».

— Дарси Веро (тот самый тафгай из «Витязя») — 16 матчей, 0 очков, «-5», 74 штрафные минуты.

Все бы ничего, и в любом хоккейном чемпионате, включая НХЛ, встречаются ситуации, когда уже бесполезные как вилки без розетки ветераны зажимают талантливых юниоров, и иногда последних даже действительно лучше придержать. Но правоту (а точнее, неправоту) тренеров армейцев рассудило время — лишь Прохоркин из той супертроицы вырос в большого игрока в ЦСКА, да и то там задержался там ненадолго.

СЛОМАННЫЙ МЕХАНИЗМ

А теперь главное: почему Эли Толванен из «Йокерита» в свои 18, те самые кучеровские в ЦСКА, разрывает КХЛ и идет в десятке бомбардиров с 16 очками, а почти три десятка российских юниоров, которые по возрасту проходят в молодежную сборную, набрали на всех только 11? Почему, чтобы российский талант не просто «в списках значился», попадая в КХЛ как лимитчик, но смог засверкать, как Кузнецов, Тарасенко или Капризов, он должен надеяться, что…

— Попадет к тренеру, который знает, как работать с молодыми.

— Или будет иметь покровительство отца.

— Или окажется в настолько слабой команде, что там не будет других вариантов, как ставить юниора в основу.

Детали могут разниться: тот ЦСКА сезона-2011/12 ничем не похож на современный, нынешнее руководство никак не виновато в отъезде Кучерова, и сейчас никаких веро в московском клубе нет и близко. Однако есть нечто общее, и претензии здесь справедливо распространяются с отдельного клуба, который является лишь частью системы, на целую конструкцию, которая давно испортилась и работает неисправно.

В любой спортивной лиге есть отлаженные механизмы перехода из молодежного хоккея во взрослый, который позволяет минимизировать потери от негативного влияния психологических, игровых и тренерских факторов на этот процесс. Но в КХЛ эти механихмы переломаны и деформированы. И поэтому то будущая звезда НХЛ оказывается за спиной человека, который драться умеет лучше, чем кататься на коньках, то игроки сборной России вынуждены сидеть в запасе — лишь потому что регламент никак не может ограничить бесконечную трансферную кампанию одного отдельного клуба.

Шесть лет назад Кучеров чуть не стал жертвой этой системы, и потому он прекрасно понимает, что никто не должен оказаться на его месте — вот он и советует тому же Андрею Кузьменко поехать в НХЛ. Поэтому критика Никита оправдана: он, может, и хотел бы пройти нормальный путь хоккеиста, поиграть до определенного возраста в России, выиграть Кубок Гагарина, съездить на чемпионат мира и затем уже отправиться за океан. Но ситуация не оставляла ему выбора, кроме как сорваться с насиженного места в 19 лет.