«Югра» одержала победу над «Салаватом Юлаевым» по буллитам в выездном матче КХЛ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе хозяев шайбу забросил Линус Умарк (4-я минута), у «Югры» отличился Павел Варфоломеев (42), точный бросок которого принес команде из Ханты-Мансийска победу и в серии буллитов.
«Югра» (13 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, где «Салават Юлаев» (27) — шестой. Следующий матч уфимская команда проведет 4 октября дома против санкт-петербургского СКА. «Югра» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом».