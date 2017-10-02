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2 октября 2017, 22:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Югра» одержала победу над «Салаватом Юлаевым» по буллитам в выездном матче КХЛ

Хоккеисты «Югры» (Ханты-Мансийск) по буллитам обыграли уфимский «Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты <span class=error>Югры</span> (Ханты-Мансийск) по <span class=error>буллитам</span> обыграли уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> в выездном матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе хозяев шайбу забросил Линус Умарк (4-я минута), у «Югры» отличился Павел Варфоломеев (42), точный бросок которого принес команде из Ханты-Мансийска победу и в серии буллитов.

«Югра» (13 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, где «Салават Юлаев» (27) — шестой. Следующий матч уфимская команда проведет 4 октября дома против санкт-петербургского СКА. «Югра» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Ак Барсом».

2.10.2017 17:00 Зрители 5065 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:2 Б Югра
(1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Анатолий Емелин
Вратари
Бен Скривенс Илья Проскуряков
1-й период
00:38 Денис Куляш
Сергей Купцов 02:55
04:00 Линус Умарк (Т. Хартикайнен, Й. Кемппайнен)
14:57 Евгений Бодров
2-й период
Кирилл Меляков 26:30
29:03 Станислав Гареев
Ондржей Витасек 33:45
37:06 Александр Логинов
3-й период
Павел Варфоломеев (И. Шипов) 41:28
43:19 Вячеслав Солодухин
44:40 Евгений Коротков
Илья Шипов 47:38
Сергей Перетягин 49:19
Серия буллитов - победный бросок
П. Варфоломеев
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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