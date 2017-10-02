«Югра» одержала победу над «Салаватом Юлаевым» по буллитам в выездном матче КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе хозяев шайбу забросил Линус Умарк (4-я минута), у «Югры» отличился Павел Варфоломеев (42), точный бросок которого принес команде из Ханты-Мансийска победу и в серии буллитов.