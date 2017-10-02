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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31195102/
2 октября 2017, 15:59 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Найджел Доус признан лучшим нападающим сентября в КХЛ

Игрок астанинского «Барыса» Найджел Доус признан лучшим нападающим сентября в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает официальный сайт КХЛ.

Доус в 15 матчах забросил 15 шайб (лучший показатель в Лиге) и отдал пять голевых передач при показателе полезности «+4». На счету нападающего «Барыса» пять дублей и хет-трик. После матча 5 сентября в Уфе, в котором Доус забросил три шайбы, он стал лидером КХЛ по количеству хет-триков за всю историю Лиги.

— лучшим вратарем признан Станислав Галимов («Торпедо»), одержавший победы в 8 из 12 проведенных матчей, в том числе тр- на ноль. Его максимальная сухая серия составила 167 минут 50 секунд. Галимов отразил 94,94 процента бросков при коэффициенте надежности 1,34 гола за игру. Голкипер нижегородцев не пропускал в двух последних матчах подряд.

— лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), одержавший вместе с командой победы во всех 15 матчах с начала чемпионата. Защитник питерской команды набрал в них 17 (9+8) очков при показателе полезности (+12) (лучшие результаты в Лиге среди игроков его амплуа). Херсли забрасывал шайбы в шести последних играх подряд (в том числе — четырех гостевых), дважды его голы становились победными. Защитник СКА нанес 48 бросков по воротам и заблокировал 15 бросков соперника.

— лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен («Йокерит»), в 12 проведённых матчах одержавший вместе с командой 10 побед и набравший в них 14 (8+6) очков при показателе полезности (+3). 18-летний форвард финского клуба сделал хет-трик в первом же матче своей КХЛ-овской карьеры, всего же ему удалось трижды поразить ворота соперников в двух матчах, две его шайбы стали победными. Толванен в среднем проводил на льду 15 минут и 40 секунд, нанес 54 броска по воротам и провёл 6 силовых приемов.

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