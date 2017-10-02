Найджел Доус признан лучшим нападающим сентября в КХЛ

Доус в 15 матчах забросил 15 шайб (лучший показатель в Лиге) и отдал пять голевых передач при показателе полезности «+4». На счету нападающего «Барыса» пять дублей и хет-трик. После матча 5 сентября в Уфе, в котором Доус забросил три шайбы, он стал лидером КХЛ по количеству хет-триков за всю историю Лиги.

— лучшим вратарем признан Станислав Галимов («Торпедо»), одержавший победы в 8 из 12 проведенных матчей, в том числе тр- на ноль. Его максимальная сухая серия составила 167 минут 50 секунд. Галимов отразил 94,94 процента бросков при коэффициенте надежности 1,34 гола за игру. Голкипер нижегородцев не пропускал в двух последних матчах подряд.

— лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), одержавший вместе с командой победы во всех 15 матчах с начала чемпионата. Защитник питерской команды набрал в них 17 (9+8) очков при показателе полезности (+12) (лучшие результаты в Лиге среди игроков его амплуа). Херсли забрасывал шайбы в шести последних играх подряд (в том числе — четырех гостевых), дважды его голы становились победными. Защитник СКА нанес 48 бросков по воротам и заблокировал 15 бросков соперника.