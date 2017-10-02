Хоккеисты «Автомобилиста» победили «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Егор Миловзоров (17-я минута), Денис Мингалеев (22), Алексей Василевский (53) и Илья Крикунов (56), у хозяев отличились Дамир Жафяров (16) и Дмитрий Саюстов (16).

«Автомобилист» в среду сыграет на выезде с хабаровским «Амуром», «Адмирал» примет челябинский «Трактор» в этот же день.