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2 октября 2017, 15:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Автомобилиста» победили «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Екатеринбургский Автомобилист нанес поражение владивостокскому Адмиралу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Егор Миловзоров (17-я минута), Денис Мингалеев (22), Алексей Василевский (53) и Илья Крикунов (56), у хозяев отличились Дамир Жафяров (16) и Дмитрий Саюстов (16).

«Автомобилист» в среду сыграет на выезде с хабаровским «Амуром», «Адмирал» примет челябинский «Трактор» в этот же день.

2.10.2017 12:30 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 2:4 Автомобилист
(2:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
Александр Андриевский Владимир Крикунов
Вратари
Игорь Бобков Якуб Коварж
1-й период
00:40 Владимир I Ткачев
Илья Крикунов 10:41
15:00 Дамир Жафяров (М. Казаков)
15:59 Дмитрий Саюстов (В.. Ткачев, А. Земченок)
Егор Миловзоров (И. Крикунов, Г. Мишарин) 16:56
Алексей Михнов 18:47
2-й период
Денис Мингалеев (А. Гареев) 21:59
3-й период
Алексей Василевский (Е. Чесалин, Д. Мингалеев) 52:28
Илья Крикунов (А. Кучерявенко) 55:18
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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