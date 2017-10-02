Хоккеисты «Автомобилиста» победили «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся во Владивостоке в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Егор Миловзоров (17-я минута), Денис Мингалеев (22), Алексей Василевский (53) и Илья Крикунов (56), у хозяев отличились Дамир Жафяров (16) и Дмитрий Саюстов (16).
«Автомобилист» в среду сыграет на выезде с хабаровским «Амуром», «Адмирал» примет челябинский «Трактор» в этот же день.
|2.10.2017 12:30
|Регулярный чемпионат
|"Фетисов Арена"
|Адмирал
|2:4
|Автомобилист
|(2:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Владимир Крикунов
Вратари
|Игорь Бобков
|Якуб Коварж
|1-й период
|00:40
|Владимир I Ткачев
|Илья Крикунов
|10:41
|15:00
|Дамир Жафяров (М. Казаков)
|15:59
|Дмитрий Саюстов (В.. Ткачев, А. Земченок)
|Егор Миловзоров (И. Крикунов, Г. Мишарин)
|16:56
|Алексей Михнов
|18:47
|2-й период
|Денис Мингалеев (А. Гареев)
|21:59
|3-й период
|Алексей Василевский (Е. Чесалин, Д. Мингалеев)
|52:28
|Илья Крикунов (А. Кучерявенко)
|55:18
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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