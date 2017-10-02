«Адмирал» не смог дать отпор «Автомобилисту» во Владивостоке

Приморский «Адмирал» начал новую домашнюю серию с поражения. Подопечные Александра Андриевского уступили «Автомобилисту» со счётом 2:4, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 2 октября, «Адмирал» начал вторую домашнюю серию сезона. Команда приняла на домашнем льду гостей из Екатеринбурга — клуб «Автомобилист». Однако дать отпор соперникам хозяева «Фетисов Арены» не смогли.

Счёт игры открыли приморцы. Первым оборону «Автомобилиста» пробил Дамир Жафяров. Не прошло и минуты как Дмитрий Саюстов увеличил разрыв до двух шайб. Следом отличились соперники — гол оформил Егор Миловзоров. На первый перерыв команды удалились со счётом 2:1. В самом начале второго периода гости смогли сравнять счёт силами Дениса Мингалеева — 2:2.

В третьем периоде «Автомобилист» вырвался вперёд. Третью шайбу забросил Алексей Василевский. Спустя несколько минут «Адмирал» пропустил ещё одну шайбу. Победный гол оформил Илья Крикунов — 2:4.

После сегодняшнего поражения в копилке ХК «Адмирал» всё ещё значится 15 очков. Команда занимает 12 строчку турнирной таблицы конференции «Восток». «Автомобилист» же благодаря заработанным 3 очкам поднялся с седьмого на третье место.

Всего в рамках стартовавшей домашней серии приморцам предстоит провести четыре игры. С 4 по 8 октября они также примут на льду «Фетисов Арены» команды «Трактор», «Лада» и магнитогорский «Металлург».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках второй выездной серии подопечные Александра Андриевского проиграли ХК «Северсталь» в Череповце по буллитам, уступили московскому «Спартаку», всухую проиграли нижегородскому «Торпедо», а в завершении взяли верх над рижским «Динамо».