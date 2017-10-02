Матч КХЛ между «Куньлунем» и «Трактором» состоится 18 октября в Челябинске

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Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, был перенесен в Челябинск. Позднее КХЛ отменила матч. «Билеты, приобретенные на 2 октября, остаются в силе», — говорится в заявлении пресс-службы «Трактора».

В октябре «Куньлунь» не сможет проводить домашние матчи в Шанхае, так как город закрыт для проведения массовых мероприятий в связи со съездом Коммунистической партии Китая.