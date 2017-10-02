Матч КХЛ между «Куньлунем» и «Трактором» состоится 18 октября в Челябинске
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским «Куньлунем» и «Трактором» состоится 18 октября в Челябинске. Об этом сообщает
пресс-служба «Трактора».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, был перенесен в Челябинск. Позднее КХЛ отменила матч. «Билеты, приобретенные на 2 октября, остаются в силе», — говорится в заявлении
В октябре «Куньлунь» не сможет проводить домашние матчи в Шанхае, так как город закрыт для проведения массовых мероприятий в связи со съездом Коммунистической партии Китая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter