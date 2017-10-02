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2 октября 2017, 14:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Матч КХЛ между «Куньлунем» и «Трактором» состоится 18 октября в Челябинске

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским «Куньлунем» и «Трактором» состоится 18 октября в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба «Трактора».

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Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, был перенесен в Челябинск. Позднее КХЛ отменила матч. «Билеты, приобретенные на 2 октября, остаются в силе», — говорится в заявлении пресс-службы «Трактора».

В октябре «Куньлунь» не сможет проводить домашние матчи в Шанхае, так как город закрыт для проведения массовых мероприятий в связи со съездом Коммунистической партии Китая.

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КХЛ дисквалифицировала нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа на два матча

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа на два матча

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал канадского нападающего пекинского «Куньлуня» Брэндона Ипа на две игры за нарушение в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщается на официальном сайте лиге.
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