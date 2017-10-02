ЦСКА ведет переговоры с «Авангардом» об обмене прав на Да Косту
МОСКВА, 2 окт —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. ЦСКА ведет переговоры с омским «Авангардом» об обмене прав на форварда Стефана Да Косту, сообщил агентству «Р-Спорт» президент московского клуба КХЛ Игорь Есмантович.
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В КХЛ права на французского нападающего принадлежат ЦСКА. Да Коста провел последние три сезона в составе армейского клуба (61 шайба и 63 передачи в 133 матчах). Форвард планировал продолжить карьеру в НХЛ, однако у него, как сообщало в середине сентября издание L’Equipe, возникли проблемы со здоровьем,
«Мы ведем с Омском переговоры о том, чтобы Да Коста играл в «Авангарде», — сказал Есмантович по телефону.
Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил «Р-Спорт», что шведский нападающий команды Юхан Сундстрем выбыл до конца декабря
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