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2 октября 2017, 12:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА ведет переговоры с «Авангардом» об обмене прав на Да Косту

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт, Вероника Столбунова. ЦСКА ведет переговоры с омским «Авангардом» об обмене прав на форварда Стефана Да Косту, сообщил агентству «Р-Спорт» президент московского клуба КХЛ Игорь Есмантович.

ЦСКА ведет переговоры с омским Авангардом об обмене прав на форварда <span class=error>Стефана</span> Да <span class=error>Косту</span> сообщил агентству Р-Спорт президент московского клуба <span class=error>КХЛ</span> Игорь Есмантович. Увеличить
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В КХЛ права на французского нападающего принадлежат ЦСКА. Да Коста провел последние три сезона в составе армейского клуба (61 шайба и 63 передачи в 133 матчах). Форвард планировал продолжить карьеру в НХЛ, однако у него, как сообщало в середине сентября издание L’Equipe, возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он не сможет играть несколько месяцев.

«Мы ведем с Омском переговоры о том, чтобы Да Коста играл в «Авангарде», — сказал Есмантович по телефону.

Ранее президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил «Р-Спорт», что шведский нападающий команды Юхан Сундстрем выбыл до конца декабря из-за врожденного заболевания. Клуб поместил форварда в список травмированных до 30 апреля 2018 года.

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