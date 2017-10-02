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2 октября 2017, 12:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Шестёркин, Лепистё и Толванен — лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов шестой недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.

Игорь Шестёркин (СКА) Увеличить
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— Лучшим вратарём признан Игорь Шестёркин (СКА), в двух гостевых матчах одержавший две победы (в том числе одну на ноль) и пропустивший в них лишь одну шайбу. Голкипер отразил 98,18% бросков при коэффициенте надёжности 0,5 (лучшие показатели в лиге за неделю).

— Лучшим защитником признан Сами Лепистё («Йокерит»), вместе с командой одержавший три победы в трёх матчах. Защитник набрал в них 4 (1+3) очка (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа). Лепистё не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

— Лучшим нападающим признан Ээли Толванен («Йокерит»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа). Нападающий забрасывал шайбы во всех этих матчах, отметившись хет-триком в поединке с «Витязем». Толванен завершил все матчи недели с положительным показателем полезности при общем показателе «+6». 18-летний форвард был признан лучшим новичком сентября.

— Лучшим новичком недели также признан нападающий «Йокерита» Ээли Толванен.

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