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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31191308/
2 октября 2017, 12:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Величкин: Магнитогорский «Металлург» обсуждает возможность возвращения Береглазова из НХЛ

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорский «Металлург» обсуждает вариант возвращения в команду защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексея Береглазова. Об этом ТАСС сообщил вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

В середине сентября Нью-Йорк Рейнджерс отправил 23-летнего защитника в <nobr>фарм-клуб.</nobr> Увеличить
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В середине сентября «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил 23-летнего игрока в фарм-клуб. В составе «Металлурга» защитник стал обладателем Кубка Гагарина (2016) и финалистом турнира (2017). Хоккеист подписал двухлетний контракт с «Рейнджерс» в апреле этого года, его агент Гари Гринстин сообщил ТАСС, что по условиям соглашения игрок может вернуться в «Металлург». Россиянин за «Рейнджерс» провел один выставочный матч.

«Мы обсуждаем этот вопрос. Прорабатываем вариант и с Береглазовым, и с Крисом Ли», — сказал Величкин. Канадский защитник Крис Ли выступал за клуб из Магнитогорска и также выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году. Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» расторг пробный контракт с Ли.

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