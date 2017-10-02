Величкин: Магнитогорский «Металлург» обсуждает возможность возвращения Береглазова из НХЛ

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В середине сентября «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил 23-летнего игрока в фарм-клуб. В составе «Металлурга» защитник стал обладателем Кубка Гагарина (2016) и финалистом турнира (2017). Хоккеист подписал двухлетний контракт с «Рейнджерс» в апреле этого года, его агент Гари Гринстин сообщил ТАСС, что по условиям соглашения игрок может вернуться в «Металлург». Россиянин за «Рейнджерс» провел один выставочный матч.

«Мы обсуждаем этот вопрос. Прорабатываем вариант и с Береглазовым, и с Крисом Ли», — сказал Величкин. Канадский защитник Крис Ли выступал за клуб из Магнитогорска и также выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году. Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» расторг пробный контракт с Ли.