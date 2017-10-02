КХЛ дисквалифицировала нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа на два матча
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/.
Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал канадского нападающего пекинского «Куньлуня» Брэндона Ипа на две игры за нарушение в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщается на официальном сайте лиге.
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«Куньлунь» 30 сентября на своем льду обыграл «Автомобилист» (2:1). В одном из эпизодов матча Ип сделал подножку одному из хоккеистов команды соперника. СДК наложил на нападающего большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры (5 минут + 20 минут), а также отстранил хоккеиста на один матч и наказал денежным штрафом. В связи с тем, что Ип второй раз в регулярном чемпионате наказан большим и дисциплинарным штрафами, срок его отстранения увеличится до двух игр.
Дисквалификацию на одну игру и денежный штраф получил другой нападающий «Куньлуня» швед Андреас Турессон. Он также сделал подножку сопернику в матче против «Автомобилиста». СДК оставил в силе наказание, наложенное на форварда «Автомобилиста» Александра Торченюка (5+20), за подножку в игре против «Куньлуня». Также хоккеист дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.
Нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко наказан большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20) за подножку в выездной встрече против ярославского «Локомотива» (3:2). Также он отстранен на один матч и подвергнут денежному штрафу.
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