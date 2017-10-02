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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31191103/
2 октября 2017, 11:49 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа на два матча

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал канадского нападающего пекинского «Куньлуня» Брэндона Ипа на две игры за нарушение в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщается на официальном сайте лиге.

Китайский клуб 30 сентября на своем льду обыграл Автомобилист в одном из эпизодов матча Ип сделал подножку хоккеисту екатеринбургской команды. Увеличить
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«Куньлунь» 30 сентября на своем льду обыграл «Автомобилист» (2:1). В одном из эпизодов матча Ип сделал подножку одному из хоккеистов команды соперника. СДК наложил на нападающего большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры (5 минут + 20 минут), а также отстранил хоккеиста на один матч и наказал денежным штрафом. В связи с тем, что Ип второй раз в регулярном чемпионате наказан большим и дисциплинарным штрафами, срок его отстранения увеличится до двух игр.

Дисквалификацию на одну игру и денежный штраф получил другой нападающий «Куньлуня» швед Андреас Турессон. Он также сделал подножку сопернику в матче против «Автомобилиста». СДК оставил в силе наказание, наложенное на форварда «Автомобилиста» Александра Торченюка (5+20), за подножку в игре против «Куньлуня». Также хоккеист дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко наказан большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20) за подножку в выездной встрече против ярославского «Локомотива» (3:2). Также он отстранен на один матч и подвергнут денежному штрафу.

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Матч КХЛ между «Куньлунем» и «Ладой» не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октября

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским «Куньлунем» и тольяттинской «Ладой» не будет перенесена из Шанхая и состоится в указанный в календаре день — 4 октября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин.
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