КХЛ дисквалифицировала нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа на два матча

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«Куньлунь» 30 сентября на своем льду обыграл «Автомобилист» (2:1). В одном из эпизодов матча Ип сделал подножку одному из хоккеистов команды соперника. СДК наложил на нападающего большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры (5 минут + 20 минут), а также отстранил хоккеиста на один матч и наказал денежным штрафом. В связи с тем, что Ип второй раз в регулярном чемпионате наказан большим и дисциплинарным штрафами, срок его отстранения увеличится до двух игр.

Дисквалификацию на одну игру и денежный штраф получил другой нападающий «Куньлуня» швед Андреас Турессон. Он также сделал подножку сопернику в матче против «Автомобилиста». СДК оставил в силе наказание, наложенное на форварда «Автомобилиста» Александра Торченюка (5+20), за подножку в игре против «Куньлуня». Также хоккеист дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Нападающий омского «Авангарда» Михаил Фисенко наказан большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20) за подножку в выездной встрече против ярославского «Локомотива» (3:2). Также он отстранен на один матч и подвергнут денежному штрафу.