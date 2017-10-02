Неужели в КХЛ появился новый претендент на чемпионство?

Даже сам Петерис Скудра говорит, что его команда играла в «полустоячий» хоккей против ЦСКА, но он не прошел, и из-за этого нижегородцы проиграли со счетом 0:4, пропустив уже на 26 секунде. Напомним, что «Торпедо» приехало в Москву, имея за плечами три матча на ноль. С проблемами в атаке, но в обороне все же было достаточно неплохо. Но слишком уж разделен наш хоккей. Если ты не пропустил от «Амура», «Адмирала» и «Витязя», то это вообще ничего не означает. Расслоение клубов мощнейшее.

И самое печальное на это обращают внимание все, даже играющий в НХЛ Никита Кучеров, но кто-то просто не слышит очевидных вещей. Мы прикидываем оборону сборной на Олимпиаде и понимаем, что там будут представители только двух команд. Кто же должен действительно всерьез поговорить с руководством лиги о том, что так нельзя? Что такие турниры обесценивают победы обладателя Кубка Гагарина? Приходится повторять это из раза в раз, может быть, поймут.

ДЕВЯТАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД

«Йокерит» победил девятый раз подряд, и тут уж не скажешь, что им повезло с календарем. Они убирали со своего пути ЦСКА, «Куньлунь», который еще не был в упадке, дважды переигрывали «Спартак». Неужели появился новый фаворит турнира? Я бы не торопился с выводами. Сейчас финский клуб действительно на ходу, у них стабильный состав, а изменения в тройках случается очень редко. Но какой-то мощи, какой-то силы, которая бы разносила всех, не чувствуется.

В воскресенье они играли с «Северсталью», победили — 3:1, но я бы не сказал, что уж прямо подавили соперника. И моменты пропускали, и к воротам жались, когда гостям удалось сделать счет 1:2. Мне вообще показалось, что финны играли расслабленно. Игра идет, победы есть и особого напряжения не чувствуется. Запаса прочности не видно, хотя Толванен, безусловно, хорош и выжимает максимум из единственного момента. Первое же звено во главе с Питером Регином пока в тени. Я уверен, что играй они в каком-нибудь российском клубе, то менеджеры бы уже раздумывали о разрыве контракта.

МИНУС ЛЕГИОНЕР

В «Сочи» не стали дожидаться и отказались от услуг Райана Гарбатта. В 12 матчах на его счету всего одна шайба и четыре передачи. Причем отличился он в своей первой игре за южан и больше не забивал. Зато были провалы в Уфе, когда форвард завершил сезон с показателем полезности «минус 4». Последней каплей же стал матч против не самой сильной «Лады», в котором команда Сергея Зубова уступила в овертайме, а Райан проиграл микроматч и нанес по чужим воротам всего один бросок.

Почему не пошло у Гарбатта? Трудно понять. Не исключено, что он столкнулся с главной проблемой всех североамериканцев, которые поиграли на хорошем уровне (300 матчей в НХЛ) и решили, что этого уровня им хватит в какой-то там России. Но тут пусть и не самый лучший хоккей, но совсем другой. К нему можно привыкнуть, если ты хочешь и умеешь адаптироваться.

В прошлом сезоне легионер провел 27 матчей за «Анахайм». Да, забил всего одну шайбу и был выслан в фарм, но это впервые за пять лет. Он считал, что в КХЛ ему будет совсем легко, но сильно ошибся.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">ХК «Сочи» по соглашению сторон расторг контракт с канадским форвардом Райаном Гарбаттом.<br><br>Детали: <a href="https://t.co/CpH6zPgocH">https://t.co/CpH6zPgocH</a> <a href="https://t.co/Pn4mly2V5Q">pic.twitter.com/Pn4mly2V5Q</a></p>— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) <a href="https://twitter.com/HCSOCHI/status/914375779089354752?ref_src=twsrc%5Etfw">October 1, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧИСТОВ УШЕЛ ИЗ «ХИМИКА»

На сайте «Химика» новость об уходе Станислава Чистова всего несколько знаков — «покинул расположение клуба». Куда он мог покинуть, если у форварда контракт со «Спартаком», и в ВХЛ он находился после появления в списке отказов? Красно-белые его не вызывали, так что просто взять и уехать Чистов не мог.

В девяти матчах в ВХЛ Станислав забросил всего две шайбы и сделал пять передач. При этом играл он очень много, в первом звене по 17−19 минут. Не самая лучшая статистика в том смысле, что сам форвард был не согласен с решением клуба КХЛ и считал, что мог побороться за место в составе на другом уровне. Но в высшей лиге нападающий играть не захотел и, вероятно, пошел на разрыв контракта (если, конечно, он не самовольно покинул клуб), имея какое-то предложение.