Неужели в КХЛ появился новый претендент на чемпионство?
Алексей Шевченко отвечает в обзоре дня.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Даже сам Петерис Скудра говорит, что его команда играла в «полустоячий» хоккей против ЦСКА, но он не прошел, и
И самое печальное на это обращают внимание все, даже играющий в НХЛ Никита Кучеров, но
ДЕВЯТАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
«Йокерит» победил девятый раз подряд, и тут уж не скажешь, что им повезло с календарем. Они убирали со своего пути ЦСКА, «Куньлунь», который еще не был в упадке, дважды переигрывали «Спартак». Неужели появился новый фаворит турнира? Я бы не торопился с выводами. Сейчас финский клуб действительно на ходу, у них стабильный состав, а изменения в тройках случается очень редко. Но
В воскресенье они играли с «Северсталью», победили — 3:1, но я бы не сказал, что уж прямо подавили соперника. И моменты пропускали, и к воротам жались, когда гостям удалось сделать счет 1:2. Мне вообще показалось, что финны играли расслабленно. Игра идет, победы есть и особого напряжения не чувствуется. Запаса прочности не видно, хотя Толванен, безусловно, хорош и выжимает максимум из единственного момента. Первое же звено во главе с Питером Регином пока в тени. Я уверен, что играй они в
МИНУС ЛЕГИОНЕР
В «Сочи» не стали дожидаться и отказались от услуг Райана Гарбатта. В 12 матчах на его счету всего одна шайба и четыре передачи. Причем отличился он в своей первой игре за южан и больше не забивал. Зато были провалы в Уфе, когда форвард завершил сезон с показателем полезности «минус 4». Последней каплей же стал матч против не самой сильной «Лады», в котором команда Сергея Зубова уступила в овертайме, а Райан проиграл микроматч и нанес по чужим воротам всего один бросок.
Почему не пошло у Гарбатта? Трудно понять. Не исключено, что он столкнулся с главной проблемой всех североамериканцев, которые поиграли на хорошем уровне (300 матчей в НХЛ) и решили, что этого уровня им хватит в
В прошлом сезоне легионер провел 27 матчей за «Анахайм». Да, забил всего одну шайбу и был выслан в фарм, но это впервые за пять лет. Он считал, что в КХЛ ему будет совсем легко, но сильно ошибся.
ЧИСТОВ УШЕЛ ИЗ «ХИМИКА»
На сайте «Химика» новость об уходе Станислава Чистова всего несколько знаков — «покинул расположение клуба». Куда он мог покинуть, если у форварда контракт со «Спартаком», и в ВХЛ он находился после появления в списке отказов?
В девяти матчах в ВХЛ Станислав забросил всего две шайбы и сделал пять передач. При этом играл он очень много, в первом звене по 17−19 минут. Не самая лучшая статистика в том смысле, что сам форвард был не согласен с решением клуба КХЛ и считал, что мог побороться за место в составе на другом уровне. Но в высшей лиге нападающий играть не захотел и, вероятно, пошел на разрыв контракта (если, конечно, он не самовольно покинул клуб), имея
Но если внимательно посмотреть на клубы нашей лиги, то непонятно, кого именно он может усилить. Не исключено, что Чистов поедет в Европу. Говорят, что там
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