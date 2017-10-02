Матч КХЛ между «Куньлунем» и «Ладой» не будет перенесен и состоится в Шанхае 4 октября

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Ранее ТАСС сообщал, что КХЛ приняла решение перенести ряд домашних матчей пекинского «Куньлуня» в связи с невозможностью организации игр в Шанхае, где команда проводит встречи, из-за государственных мероприятий в городе. По данной причине на неопределенный срок перенесена игра «Куньлуня» с челябинским «Трактором», которая должна была состояться в понедельник.

«Мы завтра отправляемся [в Шанхай], надеюсь, все будет хорошо. Первоначально “Куньлунь” просил поменять место проведения, но этого не произошло. Позднее этот вопрос мы решили, мы, как и Магнитогорск (“Металлург” — прим. ТАСС), туда летим, теперь все зависит от перевозчика, смогут ли туда нас отвезти. Все по плану, игру никто не переносил и не отменял», — заявил Вдовин.

После 17 игр «Лада» набрала 10 очков и занимает 14-е, последнее, место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Куньлуня» 27 баллов после 16 игр и четвертое место на Востоке.