Микс Индрашис стал капитаном рижского хоккейного клуба «Динамо»

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Ранее обязанности капитана рижан исполнял форвард Гинтс Мейя. Как отмечается в сообщении, ассистентами капитана будут защитник Георгий Пуяц и форварды Микелис Редлихс, Колтон Гиллис и Мейя (по очереди).

«Динамо» после неудачного старта сезона на прошлой неделе произвело кадровые перестановки, расставшись с главным тренером Сандисом Озолиньшем, его место занял Гиртс Анкипанс.

Команда набрала 5 очков в 16 матчах чемпионата КХЛ, потерпев 12 поражений подряд.