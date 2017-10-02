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2 октября 2017, 11:27 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Микс Индрашис стал капитаном рижского хоккейного клуба «Динамо»

МОСКВА, 2 окт — Р-Спорт. Нападающий Микс Индрашис выбран новым капитаном рижского «Динамо», выступающего в КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.

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Ранее обязанности капитана рижан исполнял форвард Гинтс Мейя. Как отмечается в сообщении, ассистентами капитана будут защитник Георгий Пуяц и форварды Микелис Редлихс, Колтон Гиллис и Мейя (по очереди).

«Динамо» после неудачного старта сезона на прошлой неделе произвело кадровые перестановки, расставшись с главным тренером Сандисом Озолиньшем, его место занял Гиртс Анкипанс.

Команда набрала 5 очков в 16 матчах чемпионата КХЛ, потерпев 12 поражений подряд.

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