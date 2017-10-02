Нижегородское «Торпедо» пропустило четыре безответные шайбы от ЦСКА

Нижегородское «Торпедо» в рамках Континентальной хоккейной лиги проводило игру против московского ЦСКА, который считается одним из главных фаворитов нынешнего сезона.

Матч начался для «Торпедо» обескураживающе — уже на 25-й секунде первого периода игрок ЦСКА Кирилл Капризов забросил первую шайбу. А на 6-й минуте игры москвичи смогли забросить и вторую шайбу — отличился Константин Окулов. После этого игра пошла в силовой манере и это повредило «Торпедо» — игру не смогли продолжить Сергиенко и Кулёмин.

Во дальнейшем матч проходил в обоюдоострой борьбе, с большим количеством моментов, но отличиться смогли лишь москвичи, забросив еще две шайбы.

Торпедо: Галимов; Баранцев — Кундратек, Даугавиньш — Дугин — Грачёв; Григорьев — Сергиенко, Паршин — Галузин — Столяров; Мамашев — Желдаков, Тичар — Еглич — Ураков; Медведев, Жуков — Мозер — Кулёмин, Веряев.

Следующий матч «Торпедо» проведет 3 октября в Братислава, где сыграет против «Слована».