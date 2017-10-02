«Локомотиву» не по силам остановить СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

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Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился ожиданиями от матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что игра между «Куньлунем» и «Трактором» 2 октября не состоится по техническим причинам. По сообщению КХЛ, встреча перенесена на более поздний срок, новые дата и место её проведения будут определены лигой позднее, после согласования с клубами, и объявлены дополнительно.

«Адмирал» — «Автомобилист»

«Адмирал» наконец-то добился важнейшей победы, прервав серию из четырёх поражений. Дальневосточники выиграли в гостях у рижского «Динамо». Команда Андриевского вернулась в родной город, где начнёт домашнюю серию, в первом матче которой примет «Автомобилист». Уральцы, наоборот, находятся на выезде. Подопечные Крикунова потерпели поражение от «Куньлуня», пропустив в самой концовке. Теперь «Автомобилист» постарается набрать очки во Владивостоке. Думаю, что в этой игре гостевая команда зацепится за очко, а возможно, даже победит.

Прогноз: победа гостей.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 7, 2.10.2017, 17:00 -:- Салават Юлаев Югра

«Салават Юлаев» — «Югра»

С приходом Анатолия Емелина на пост главного тренера югорчане прервали затянувшуюся серию из восьми поражений и выиграли в Сочи. «Салават Юлаев» победил в овертайме в Тольятти и, думаю, не испытает серьёзных проблем на своём льду с «Югрой». Уж больно разнится класс соперников. Уфимский клуб отпразднует победу. Даже несмотря на тот факт, что Емелин не понаслышке знаком с игрой «Салавата Юлаева», который не так давно тренировал.

Прогноз: победа «Салавата».

«Нефтехимик» — «Барыс»

Очень интересная игра, в которой Андрей Назаров сыграет против своей бывшей команды. «Нефтехимик» последние два матча проиграл в серии буллитов. Команда набрала по одному очку в Екатеринбурге и Магнитогорске и теперь начинает домашнюю серию. Первый в очереди из гостей стоит «Барыс», ранее уступивший в Челябинске. Конечно, казахстанцы приедут в Нижнекамск за тремя очками, но вряд ли они их добудут. Назаров выстроил боеспособную команду, она всегда уверенно выглядит дома.

Прогноз: победа «Нефтехимика».

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 7, 2.10.2017, 19:00 -:- Ак Барс Сибирь

«Ак Барс» — «Сибирь»

Это один из двух центральных матчей игрового дня. Казанцы, лидирующие на Востоке, выиграли в Магнитогорске, поэтому в хорошем настроении приехали на родную арену, где примут сибиряков. Те же всухую уступили СКА со счётом 0:3 и отправились в довольно трудную выездную серию. Поставлю на «Ак Барс». Команда Билялетдинова, лидирующая на Востоке, мастеровитее и обладает более классными исполнителями, чем «Сибирь».

Прогноз: выиграет «Ак Барс».

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Московские динамовцы уже приучили нас к тому, что на выезде играют лучше, чем дома. Из последней поездки они вернулись с максимальным количеством очков, но затем неожиданно уступили дома «Амуру» со счётом 2:3. Минск всегда хорош на своём льду, но учитывая, что московские одноклубники являются грозой выездных матчей, мне больше верится в успех команды Владимира Воробьёва, на которую я и поставлю.

Прогноз: победят москвичи.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 7, 2.10.2017, 19:00 -:- Локомотив СКА

«Локомотив» — СКА

Вторая встреча игрового дня, которую можно отнести к разряду центральных, пройдёт в Ярославле. СКА по-прежнему не знает поражений. Учитывая то, что нынешний «Локомотив» разобран и проигрывает всем подряд, предположу, что у команды Алексея Кудашова не много шансов против грозной «армейской» машины. Ставлю на СКА, который добьётся 17-й победы подряд.

Прогноз: победа СКА.

ХК «Сочи» — «Авангард»

Сочинцы достаточно неожиданно проиграли дома «Югре». Они допускали много ошибок, брака в передачах и слабо отыграли в обороне, тем самым позволив сопернику прервать свою безвыигрышную серию. Расторгнут контракт с Райаном Гарбуттом, с Михаилом Юньковым заключено просмотровое соглашение. Посмотрим, в каком состоянии он находится, может быть, форвард уже сыграет с «Авангардом». В свою очередь, омичи выиграли дома у Минска, затем отправились на выездную серию, где уже успели одержать победу в Ярославле. Теперь «ястребы» переезжают на юг России, в Сочи. Мне больше верится в победу команды Андрея Скабелки.