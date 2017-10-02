«Адмирал» начинает домашнюю серию игр
В гости приехал «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Сегодня «Адмирал» начинает домашнюю серию игр. В стартовом матче второй домашней серии наш клуб принимает «Автомобилист» из Екатеринбурга. Начало встречи в 19:30, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Представляем соперника: «Автомобилист» Екатеринбург.
Клуб образован: 2006 год.
Арена: КРК «Уралец». Вмещает 5545 зрителей.
Высшее достижение: 14 место (2016).
Результаты выступлений в КХЛ: 2009/2010 — 16 место; 2010/2011 — 20 место; 2011/2012 — 22 место; 2012/2013 — 26 место; 2013/2014 — 15 место, 2014/2015 — 16 место, 2015/2016 — 14 место, 2016/2017 — 21 место.
Букмекерский коэффициент на победу в Кубке Гагарина — 2018: 56,00 (15-е место).
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