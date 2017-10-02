ХК «Адмирал» сразится с «Автомобилистом» во Владивостоке

Приморская команда «Адмирал» сегодня начнёт вторую домашнюю серию игр сезона. В первом матче «моряки» скрестят клюшки с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 2 октября, подопечные Александра Андриевского снова выйдут на лёд «Фетисов Арены». Игра начнётся в 19:30 по местному времени.

Всего в истории КХЛ команды встречались девять раз. На счету «Адмирала» три победы в основное время. «Автомобилист» выигрывал пять раз в основное время и один — по буллитам.

ХК «Адмирал» за сезон набрал 15 очков и сейчас занимает 12 строчку турнирной таблицы конференции «Восток». «Автомобилист» располагается выше — 26 очков и седьмое место.

Всего в рамках стартующей домашней серии приморцам предстоит провести четыре игры. Со 2 по 8 октября они примут на льду «Фетисов Арены» команды «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и магнитогорский «Металлург».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках второй выездной серии приморцы проиграли ХК «Северсталь» в Череповце по буллитам, уступили московскому «Спартаку», всухую проиграли нижегородскому «Торпедо», а в завершении взяли верх над рижским «Динамо».