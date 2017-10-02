Александр Гулявцев: Надеюсь, Дацюк еще долго не закончит

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Алексей ШЕВЧЕНКО

Череповец — Хельсинки

300 ТЫСЯЧ ДЛЯ МЕНЯ — ОЧЕНЬ СОЛИДНАЯ СУММА

— Недавно вы стали героем скандала, чего от вас, конечно, не ожидали.

— Пережил я это нормально. Хотя, конечно, все было неожиданно.

— А что неожиданного-то? Вы сидели в зале для пресс-конференций, вокруг были камеры, а вы стали так откровенничать.

— Пресс-конференция еще не началась, и мы общались с журналистами совершенно в другом формате. Я не думал, что меня записывают. Знал бы, что это станет достоянием общественности, не стал бы делать таких резких заявлений. Там ведь как было. Мы идем в зал, репортер меня спрашивает в неофициальной обстановке, пишем ли мы письма. Вот я и ответил, что делать это совершенно бессмысленно.

— Давайте еще на триста тысяч наговорим.

— Нет, хватит. Но в каких-то вещах меня действительно неправильно поняли. Допустим, я говорил, что невозможно обыграть СКА, если у тебя 16 минут штрафа, а у соперника — 4. Но в том смысле, что у питерцев такие исполнители, что они из восьми попыток большинства реализуют половину и выиграют. Я не утверждал, да и не утверждаю, что им помогают. Просто у них исполнители такого уровня, что если им дать малейшую возможность, то они забьют. Нам в матчах с такими командами нужно быть крайне дисциплинированными.

— Понятно.

— Я разговаривал с главным арбитром Алексеем Анисимовым. Он понял меня, но нарушение было — значит есть штраф. Хотя ругаться на арбитров мне вообще неинтересно. Я это в высшей лиге уже прошел. Но срывался, когда совсем припирало. А сейчас что на них жаловаться? Да и мы победили в Уфе, на что мне там ворчать? Кроме того, я понимаю, что в судейский корпус пришло много молодых ребят, у них еще нет опыта. Критиковать их — дело пустое. Мы должны со своей стороны сделать все, чтобы побеждать.

— Кто заплатил штраф?

— В клубе решат.

— Знаю, что в солидных командах за это платят клубы. Тренера защищают. А для вас вообще 300 тысяч — серьезная сумма?

— Очень.

— Зато про «Северсталь» заговорили.

— Теперь буду опытным в каких-то вопросах. И разговаривать «не для прессы» с теми, кого действительно знаю.

ВИШНЕВСКИЙ НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО. ПРОФЕССИОНАЛ

— Для «Северстали» это очень важный сезон по разным причинам. Вы работаете уже второй сезон, на данный момент все вроде бы неплохо.

— До идеала все равно далеко. Но у нас действительно появился дружный сплоченный коллектив, без суперзвезд, но все делают одно дело. В этом смысле меня многое радует.

— Виталий Вишневский не играл два года, а я с удивлением обнаружил, что он в полном порядке. Как такое может быть?

— Если ты профессионал, если добросовестно относишься к своему делу, то будешь хорош. Я вижу, как работает Виталий. К нему вообще нет никаких вопросов. Он не делает лишнего, но выполняет все самое нужное.

— В Нижнекамске он забил, убежав на тридцать метров от молодого Романа Граборенко. Ну как такое может быть?

— Так Виталий свеженький, только со скамейки. Вот и уехал от всех. Но вы заметили, что он, забив, даже руки не поднял от радости. Не исключено, что отдал все ради этих 30 метров.

— Недавно хет-трик за «Спартак» сделал Максим Трунев. Никак не могу понять, почему вам не подошел лучший снайпер команды. Да и он сам не понимает.

— Странно, что он не понимает, так как я объяснял ему свое решение. Максим — отличный мастер, но он не для третьего звена. А во второе мы решили взять иностранных игроков. Это наше решение. Мы долго искали варианты для нападающего, все затянулось, его это немного нервировало. Но жизнь хоккеиста такова, что приходится менять клуб.

— Кстати, про иностранцев. Петр Холик приехал к вам, но довольно быстро выпал из состава, а теперь уже и уехал.

— Мы смотрели видео с его участием, нас многое устраивало. Он действительно мастер, но в России у него не пошло. Играть по «чистому» льду в КХЛ уже нельзя. А он, к сожалению, в борьбу не шел. Понимаете, у нас команда, где все идут в борьбу, без исключений.

— Но должны быть и те, кто сумеет исполнить.

— Согласен. И Петр мог исполнить. Беда только, что в нашей лиге сейчас дают простор крайне редко. Уже давно нет такого.

— Евгений Монс — очень габаритный форвард, умеющий играть, но в «Северстали» он не имеет постоянного места в составе.

— Что-то только он свои габариты применяет редко. В основном бьют его. Монс — самый загадочный хоккеист команды для меня. Мы с ним много разговариваем, я ему много объясняю. Не знаю, куда потом все пропадает. Я соглашусь, что талант у него есть, но это же надо как-то реализовывать.

— Вадим Кудако выступал в молодежной сборной России на чемпионате мира. Но что-то прогресса нет.

— Та же самая проблема, что у Евгения. Иногда его начинает трясти, и он совсем забывает, что надо делать. Я ему говорю: «Вадим, ты уже на следующий год не будешь считаться лимитчиком, тебе надо делать следующий шаг, попадать в олимпийскую сборную хотя бы». Но он все застрял на своем молодежном уровне. Не знаю, что сказать. Я надеюсь, мои слова до него дойдут.

ДЛЯ ЧЕРЕПОВЧАН ХОДИТЬ НА ХОККЕЙ ДОРОГО

— Недавно вы играли со СКА, и мы видели вашу теплую встречу с Павлом Дацюком. Он попросил прощения, что взял на вооружение ваш буллит.

— Да хватит вы уже с этим буллитом. Дацюк может сделать все сам и неоднократно это показывал. Я уверен, что он способен совершить любой трюк. Жаль, что таких игроков в нашей лиге осталось слишком мало.

— А кто еще? Вот были вы, Павел Дацюк, кто следующий?

— Надеюсь, что Дацюк еще долго не закончит. Следующий? Трудно сказать. Мне Вячеслав Ушенин нравится. У него есть мастерство, понимание хоккея. Да он уже и в таком возрасте, когда пора становится звездой.

— Поговорим о «Северстали». Пугает, что зрителей мало на стадионе.

— Вы календарь видели? Ну трудно в таких городах собирать трибуны, когда идет пять матчей подряд. Я недавно гулял по парку, встретил мужчину с двумя сыновьями. Он в кепке «Северстали», меня узнал. Говорю им, приходите на хоккей, нам нужны болельщики. А он мне объясняет: чтобы прийти с детьми на хоккей — надо 1000 рублей. При этом у него жена любит игру, но не ходит, чтобы сэкономить. На самом стадионе ты все равно оставляешь почти тысячу. Два ребенка, захотят что-нибудь купить. Сколько уже потрачено?

— Две тысячи.

— А тут пять матчей подряд. Это 10 тысяч! А у него зарплата — 30 тысяч. Ну о чем вы говорите? При этом я очень благодарен людям, которые все равно приходят поддерживать команду. Но я могу понять тех, кто не идет на стадион на каждую игру.

— Вы как-то говорили, что перед вами поставили срок, когда нужно добиться результата.

— И не скрываю это. К ноябрю мы должны быть либо в зоне в плей-офф, либо быть совсем рядом с ней. К ноябрю все уже будет ясно. Это честная позиция. Меня никто не нервирует, никто на меня не давит. Все обговорено заранее. Если не получится — я ухожу.

— Появились ли у вас аккаунты в социальных сетях?

— Нет, не появились. Как-то все это не по мне. Писать, читать, комментировать. Я интернетом пользуюсь, но информационный вал такой, что соцсети только все перегрузят.

— Недавно «Амур» перешел на «канадскую» площадку. Вы не думали пойти таким же путем?