Александр Гулявцев: Надеюсь, Дацюк еще долго не закончит
Главный тренер «Северстали» о своих скандальных высказываниях, которые стоили ему штрафа, о профессионализме Виталия Вишневского и о том, сколько он еще будет работать в Череповце.
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Алексей ШЕВЧЕНКО
Череповец — Хельсинки
300 ТЫСЯЧ ДЛЯ МЕНЯ — ОЧЕНЬ СОЛИДНАЯ СУММА
— Недавно вы стали героем скандала, чего от вас, конечно, не ожидали.
— Пережил я это нормально. Хотя, конечно, все было неожиданно.
— А что
—
— Давайте еще на триста тысяч наговорим.
— Нет, хватит. Но в
— Понятно.
— Я разговаривал с главным арбитром Алексеем Анисимовым. Он понял меня, но нарушение было — значит есть штраф. Хотя ругаться на арбитров мне вообще неинтересно. Я это в высшей лиге уже прошел. Но срывался, когда совсем припирало. А сейчас что на них жаловаться? Да и мы победили в Уфе, на что мне там ворчать? Кроме того, я понимаю, что в судейский корпус пришло много молодых ребят, у них еще нет опыта. Критиковать их — дело пустое. Мы должны со своей стороны сделать все, чтобы побеждать.
— Кто заплатил штраф?
— В клубе решат.
— Знаю, что в солидных командах за это платят клубы. Тренера защищают. А для вас вообще 300 тысяч — серьезная сумма?
— Очень.
— Зато про «Северсталь» заговорили.
— Теперь буду опытным в
ВИШНЕВСКИЙ НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО. ПРОФЕССИОНАЛ
— Для «Северстали» это очень важный сезон по разным причинам. Вы работаете уже второй сезон, на данный момент все вроде бы неплохо.
— До идеала все равно далеко. Но у нас действительно появился дружный сплоченный коллектив, без суперзвезд, но все делают одно дело. В этом смысле меня многое радует.
— Виталий Вишневский не играл два года, а я с удивлением обнаружил, что он в полном порядке. Как такое может быть?
— Если ты профессионал, если добросовестно относишься к своему делу, то будешь хорош. Я вижу, как работает Виталий. К нему вообще нет никаких вопросов. Он не делает лишнего, но выполняет все самое нужное.
— В Нижнекамске он забил, убежав на тридцать метров от молодого Романа Граборенко. Ну как такое может быть?
— Так Виталий свеженький, только со скамейки. Вот и уехал от всех. Но вы заметили, что он, забив, даже руки не поднял от радости. Не исключено, что отдал все ради этих 30 метров.
— Недавно
— Странно, что он не понимает, так как я объяснял ему свое решение. Максим — отличный мастер, но он не для третьего звена. А во второе мы решили взять иностранных игроков. Это наше решение. Мы долго искали варианты для нападающего, все затянулось, его это немного нервировало. Но жизнь хоккеиста такова, что приходится менять клуб.
— Кстати, про иностранцев. Петр Холик приехал к вам, но довольно быстро выпал из состава, а теперь уже и уехал.
— Мы смотрели видео с его участием, нас многое устраивало. Он действительно мастер, но в России у него не пошло. Играть по «чистому» льду в КХЛ уже нельзя. А он, к сожалению, в борьбу не шел. Понимаете, у нас команда, где все идут в борьбу, без исключений.
— Но должны быть и те, кто сумеет исполнить.
— Согласен. И Петр мог исполнить. Беда только, что в нашей лиге сейчас дают простор крайне редко. Уже давно нет такого.
— Евгений Монс — очень габаритный форвард, умеющий играть, но в «Северстали» он не имеет постоянного места в составе.
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— Вадим Кудако выступал в молодежной сборной России на чемпионате мира. Но
— Та же самая проблема, что у Евгения. Иногда его начинает трясти, и он совсем забывает, что надо делать. Я ему говорю: «Вадим, ты уже на следующий год не будешь считаться лимитчиком, тебе надо делать следующий шаг, попадать в олимпийскую сборную хотя бы». Но он все застрял на своем молодежном уровне. Не знаю, что сказать. Я надеюсь, мои слова до него дойдут.
ДЛЯ ЧЕРЕПОВЧАН ХОДИТЬ НА ХОККЕЙ ДОРОГО
— Недавно вы играли со СКА, и мы видели вашу теплую встречу с Павлом Дацюком. Он попросил прощения, что взял на вооружение ваш буллит.
— Да хватит вы уже с этим буллитом. Дацюк может сделать все сам и неоднократно это показывал. Я уверен, что он способен совершить любой трюк. Жаль, что таких игроков в нашей лиге осталось слишком мало.
— А кто еще? Вот были вы, Павел Дацюк, кто следующий?
— Надеюсь, что Дацюк еще долго не закончит. Следующий? Трудно сказать. Мне Вячеслав Ушенин нравится. У него есть мастерство, понимание хоккея. Да он уже и в таком возрасте, когда пора становится звездой.
— Поговорим о «Северстали». Пугает, что зрителей мало на стадионе.
— Вы календарь видели? Ну трудно в таких городах собирать трибуны, когда идет пять матчей подряд. Я недавно гулял по парку, встретил мужчину с двумя сыновьями. Он в кепке «Северстали», меня узнал. Говорю им, приходите на хоккей, нам нужны болельщики. А он мне объясняет: чтобы прийти с детьми на хоккей — надо 1000 рублей. При этом у него жена любит игру, но не ходит, чтобы сэкономить. На самом стадионе ты все равно оставляешь почти тысячу. Два ребенка, захотят
— Две тысячи.
— А тут пять матчей подряд. Это 10 тысяч! А у него зарплата — 30 тысяч. Ну о чем вы говорите? При этом я очень благодарен людям, которые все равно приходят поддерживать команду. Но я могу понять тех, кто не идет на стадион на каждую игру.
— Вы
— И не скрываю это. К ноябрю мы должны быть либо в зоне в
— Появились ли у вас аккаунты в социальных сетях?
— Нет, не появились.
— Недавно «Амур» перешел на «канадскую» площадку. Вы не думали пойти таким же путем?
— Если бы меня спросили, то я был бы за переход.
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