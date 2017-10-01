Шайба Хохлачева в овертайме принесла «Спартаку» победу над «Слованом» в матче КХЛ
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл братиславский «Слован» со счетом 2:1 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Спартака» отличились Райан Стоа (16-я минута) и Александр Хохлачев (63). За «Слован» шайбу забросил Ник Эберт (36).
«Слован» занимает 12-е место в Западной конференции с 16 очками. «Спартак» идет на 10-й позиции с 20 очками.
В следующем матче 3 сентября «Спартак» сыграет в гостях с подольским «Витязем», «Слован» примет череповецкую «Северсталь».
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